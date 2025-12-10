Espana agencias

Neestrup: “Ha sido un partido igualado que pudo acabar en empate"

Vila-real (Castellón), 10 dic (EFE).- El entrenador del Copenhague, Jacob Neestrup, afirmó este miércoles, tras la victoria de su equipo ante el Villarreal (2-3), que el encuentro fue “igualado” y que pudo finalizar perfectamente con un “empate”.

“Comenzamos bien, pero en la segunda parte nos superaron. Nosotros tuvimos la última oportunidad para ganar y lo hicimos”, señaló el preparador danés en rueda de prensa.

Neestrup admitió que su equipo está teniendo un mejor rendimiento en la Liga de Campeones que en la competición danesa, si bien espera recuperar también su mejor nivel en el comienzo del nuevo torneo en febrero.

“En la Liga de Campeones se viven grandes noches, como la de hoy. Nos hemos dado una gran oportunidad para seguir en Europa y ahora quedan dos partidos ante Nápoles y Barcelona”, reflexionó Neestrup.

El técnico reconoció que el segundo gol de su equipo, nada más empatar el Villarreal, fue clave “para volver a tener tranquilidad en el partido”, si bien destacó la capacidad de sus jugadores para estar concentrados en todo momento.

Por último, destacó como determinante para la victoria la capacidad de su equipo para estar “muy organizado y ser compacto” ante un rival como el Villarreal.

“Era clave tener ese control y estar tranquilos con el balón. Fue clave para nosotros”, finalizó el entrenador del conjunto danés. EFE

