Espana agencias

Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el 'caso Salazar' que ha afectado a su exasesor en Moncloa y ha advertido de que "no es un caso aislado" sino un "código de conducta", aludiendo a que han conocido "cuatro casos" que afectan al presidente de la Diputación de Lugo. En su turno, el presidente del Gobierno ha señalado que el "acoso laboral" es "un problema estructural" y "sistémico" y ha presumido de apoyar a las mujeres.

"Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha espetado Sánchez al jefe de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Y como prueba de que su Ejecutivo apoya a las mujeres, Sánchez ha aludido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ley que hace obligatoria los "protocolos antiacoso", la ley de paridad o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Además, ha acusado al PP de no hacer "nada" ante los casos de acoso sexual en Algeciras o Estepona, como ya hicieron en Ponferrada ante el llamado 'caso Nevenka', según ha destacado.

En plena polémica por la gestión que ha hecho el PSOE del 'caso Salazar', Sánchez ha admitido que el feminismo "a todos" les da "lecciones". "A mí el primero. Y la gran diferencia entre el PP y nosotros, es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox", ha trasladado a los 'populares'.

FEIJÓO AVISA QUE LO OCURRIDO CON SALAZAR "NO ES UN CASO AISLADO"

En su turno, Feijóo ha preguntado a Sánchez "qué atributos vio" en Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar "para convertirles en sus hombres de confianza". "Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos", ha dicho al presidente.

En el caso concreto de Paco Salazar, apartado del partido y de su cargo en Moncloa tras las denuncias de acoso sexual, ha recordado que ayudó a Sánchez en las primarias en Andalucía y "lo quería nombrar secretario de Organización" pero "lo pararon" al conocerse esas denuncias.

Además, le ha reprochado que a Salazar le destituyera de Moncloa, pero después "lo contrata con fondos públicos" del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas", ha manifestado.

"LA LECCIÓN DE FEMINISMO SE LA DEBIERON EXPLICAR EN LOS PROSTÍBULOS"

En este punto, Feijóo ha indicado que el de Salazar no es "un caso aislado", tras conocerse "cuatro casos de presidente de la Diputación de Lugo", en alusión al socialista José Tomé. "Es su código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que, entre el acosador y la acosada, protege al acosador", ha espetado a Sánchez.

Feijóo ha recalcado que el feminismo "no se predica, se practica". "La lección de feminismo se la debieron de explicar" a Sánchez "en los prostíbulos", ha manifestado, en alusión al negocio de saunas de su suegro.

Tras asegurar que el Gobierno "está en sus últimos estertores", el presidente del PP ha pedido al jefe del Ejecutivo que "no huya más" porque su "tiempo se ha acabado". "No sea en esto también el último en enterarse", le ha aconsejado, para advertirle de que está "perjudicando a la imagen de España y a los españoles" porque "no tiene más que escándalos".

SÁNCHEZ: "EL ACOSO LABORAL" ES "UN PROBLEMA ESTRUCTURAL"

En su réplica, Sánchez ha arrancado ha afirmado que "el acoso laboral" según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.

El jefe del Ejecutivo también ha destacado ante el Pleno del Congreso que su Gobierno aprobó una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también tengan que aprobar "protocolos antiacoso".

"¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo", ha espetado al Grupo Popular.

A renglón seguido, Sánchez ha citado la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a mujeres trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

También ha destacado que su Gobierno aprobó lo que "quitó" el PP que es la "recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres". Según ha subrayado, se trata de medidas que "benefician" a las mujeres.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox advierte que solo mantendrá su respaldo al presupuesto regional si el Gobierno de Aragón implementa auditorías externas, controles digitales y limita las ayudas sociales a nacionales, advirtiendo la ruptura del acuerdo ante cualquier cambio en las condiciones propuestas

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

El Senado avanza en una investigación sobre irregularidades en contratos estatales, programando nuevas comparecencias y priorizando reformas legales para garantizar confidencialidad, seguridad y protección a quienes denuncien, según testimonios y documentos clave recabados en la comisión

El PP citará a Paco

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

María Guardiola reclamó ante la Asamblea un respaldo parlamentario amplio para asegurar la continuidad de proyectos sociales en áreas rurales y denunció, mediante una cita directa sobre Santiago Abascal, las resistencias hacia el liderazgo femenino en las instituciones públicas

Guardiola insiste en el machismo

Asociación de Abogados del Estado dice que la firma de pliegos de Begoña Gómez en la UCM no exige titulación específica

Un informe remitido al juzgado subraya que la ausencia de normas nacionales sobre requisitos profesionales para la validación en universidades otorga a cada institución la potestad exclusiva de establecer condiciones específicas en sus propios estatutos internos y reglamentos

Asociación de Abogados del Estado

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

Juan Lobato (PSOE) lamenta un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo