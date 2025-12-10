Espana agencias

El PNV cree que el PSOE "debería ser mucho más contundente" con las denuncias de acoso sexual en sus filas

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que el PSOE debería ser "mucho más contundente" con las denuncias de comportamientos machismos y acoso sexual en sus filas, tras el último caso conocido en la Diputación de Lugo.

"Creo que el PSOE debería ser mucho más claro y mucho más contundente", ha señalado en los pasillos del Congreso al ser preguntada por la reacción del Partido Socialista ante estas denuncias, especialmente dada la reiteración.

Tras las denuncias contra el asesor presidencial Francisco Salazar y el portavoz socialista en Torremolinos (Málaga), este miércoles se ha conocido que seis mujeres han denunciado al presidente de la Diputación socialista de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, a través del canal interno del PSOE. Los testimonios de las mujeres, en los que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del socialista, se han dado a conocer en la televisión 'Cuatro'.

