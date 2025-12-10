Athletic y PSG sostienen un igualado pulso en la primera parte (0-0)

Bilbao, 10 dic (EFE).- El Athletic Club y el PSG empatan sin goles al descanso del partido de la sexta jornada de la Liga de Campeones que les enfrenta en San Mamés después de librar un igualado pulso en una primera parte muy intensa en la que el equipo rojibanco sujetó bien al campeón de Europa.

Una falta lateral botada por Alex Berenguer (m.30) que obligó a lucirse a Safonov para enviar el balón a córner fue la ocasión más clara del Athletic. En el 44 Unai Simón, en una gran intervención, rechazó un remate a bocajarro de Senny Mayulu que pudo haber adelantado al PSG. EFE

ibn/ro/sab