Athletic y PSG sostienen un igualado pulso en la primera parte (0-0)

Bilbao, 10 dic (EFE).- El Athletic Club y el PSG empatan sin goles al descanso del partido de la sexta jornada de la Liga de Campeones que les enfrenta en San Mamés después de librar un igualado pulso en una primera parte muy intensa en la que el equipo rojibanco sujetó bien al campeón de Europa.
Una falta lateral botada por Alex Berenguer (m.30) que obligó a lucirse a Safonov para enviar el balón a córner fue la ocasión más clara del Athletic. En el 44 Unai Simón, en una gran intervención, rechazó un remate a bocajarro de Senny Mayulu que pudo haber adelantado al PSG. EFE
ibn/ro/sab
Últimas Noticias
Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"
El tribunal examina los fallos del sistema de protección infantil que permitieron que el encausado, durante años, mantuviera a sus hijos en aislamiento y bajo control, propiciando graves daños emocionales y vulnerabilidad extrema según informes oficiales y peritajes expertos
Más Madrid pedirá a la Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y avanza que Sanidad también denunciará
El Ministerio ha iniciado procedimientos para identificar posibles irregularidades por intereses económicos en la administración del centro, mientras partidos y entidades reclaman control reforzado y transparencia en todos los hospitales públicos gestionados por empresas privadas
A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca
El padre de la joven enfrenta cargos tras una extensa investigación que documenta años de violencia, negligencia institucional y un deterioro severo en la salud mental de la víctima, agravado por la falta de intervención durante el confinamiento de 2020
Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación
Expertos forenses, familiares y el entorno cercano evidenciaron cómo la vulnerabilidad, la ausencia de autonomía y la manipulación influyeron en el proceso judicial, generando un intenso debate sobre los límites y fallas de la protección institucional ante situaciones de extrema desprotección
El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén
El Ejecutivo advierte que la irrupción en centros humanitarios podría agravar la emergencia, compromete la entrega de alimentos, medicinas y educación, y exige medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de civiles y trabajadores en Jerusalén Este
MÁS NOTICIAS