80-92. El Casademont claudica en casa ante el Peristeri en el último cuarto

Zaragoza, 10 dic (EFE).- El Casademont Zaragoza cayó este miércoles en el pabellón Príncipe Felipe ante el Peristeri griego por 80-92 en un intenso partido de la Copa de Europa FIBA que los helenos supieron encarrilar en el último cuarto, cuando el conjunto aragonés se vio totalmente superado por sus rivales.

El primer choque de la segunda ronda de la competición continental suponía un salto de nivel para los rojillos, que pasaron la primera con un espléndido balance de cinco victorias y una derrota.

Porque enfrente se encontraba a un solvente y ofensivo Peristeri Betsson, cuarto en la liga griega de baloncesto y que pasó de ronda en la copa europea segundo de su grupo, con idéntico número de victorias y derrotas que los rojillos.

El encuentro comenzó dominado por los helenos, con Nichols muy activo en el reparto de juego y Van Tubberbegen acertado, mientras el Casademont jugaba a rebufo en el marcador, flojo en ataque y sostenido por Yusta.

El conjunto aragonés, sin embargo, dio la vuelta a la situación con la entrada de Koumadje, un titán bajo el aro, y Joaquín Rodríguez, dos jugadores que cambiaron la cara al equipo.

De hecho, fue una gran combinación entre ambos la que puso por delante en el marcador a los locales (18-16), en la que el pívot machacó tras una gran asistencia del uruguayo y casi tres minutos todavía por delante.

Y ya en el segundo cuarto, al que el encuentro llegó con un marcador de 22-21, abrió fuego Rodríguez, que seguía mostrando su inspiración en el partido, con un triple que aumentaba la ventaja.

Pero, primero, con un triple de Harris y, menos de un minuto después, con otro de Van Tubbergen los helenos se ponían cuatro puntos arriba (25-29) pasados los 2 minutos del segundo cuarto.

Sin embargo, Yusta salió al rescate nada más volver a la cancha con un nuevo triple (28-29) y, a continuación, con un 2+1 que ponía por delante otra vez a los rojillos (31-29), pasados los cinco minutos de juego del segundo cuarto.

La influencia del alero español no se quedó ahí, sino que también fue el asistente para que Spissu pusiera el 36-33 en el electrónico y el que amplió todavía más las distancias con un triplazo que dejaba el partido 39-33 en los estertores de la primera mitad.

Finalmente, con 43-38 llegó el descanso a un partido muy abierto, en el que Yusta destacaba con 16 puntos y Koumadje estaba siendo determinante ante un rival que no ponía las cosas nada fácil a los rojillos.

La segunda mitad comenzó muy intensa y poco a poco el Peristeri empezó a sentirse cómodo con las revoluciones altas, mientras el Casademont sufría en ataque y defensa.

Pasados los seis minutos del tercer cuarto y con el encuentro empatado (49-49), Ramírez pidió tiempo muerto para cambiar una dinámica nada favorable para los zaragozanos y aprovechó para devolver al parqué a Koumadje.

El receso sirvió para templar el partido y, de paso, poner nervioso al conjunto griego, pues Abercrombie se llevó una antideportiva tras dar un manotazo a Rodríguez.

El tercer cuarto finalizó con los aragoneses por delante tan solo por dos puntos (61-59), una diferencia mínima que, no obstante, bien servía después de que el conjunto zaragozano hubiera pasado un mal rato en el inicio del periodo.

Pero los griegos no tenían ninguna intención de hincar la rodilla en el Príncipe Felipe y en menos de 100 segundos ya sacaban cuatro puntos de diferencia (61-65) en un último cuarto que pintaba mal para los locales.

Aunque el Casademont reaccionó, propulsado por Yusta y Rodríguez, y se llegó a acercar a solo dos puntos (69-71), los helenos no iban a dejar que los rojillos volvieran al partido.

Porque el encuentro terminó con un 80-92 que ponía de relieve el dominio griego y la impotencia aragonesa en el periodo postrero, que dejaba a los aragoneses con mal sabor de boca.

-⁠⁠Ficha técnica:

80 – Casademont Zaragoza (22+21+18+19): Devin Robinson (6), Marco Spissu (15), Santi Yusta (18), Joel Soriano (3), D. J. Stephens (0) -cinco inicial- Bell-Haynes (4), González (4), Fernández (2), Rodríguez (18), Koumadje (10).

92 – Peristeri Betsson 21+17+21+33): Ty Nichols (25), Álvaro Cárdenas (11), Jake Van Tubbergen (19), Samuel Payne (10), Riley Abercrombie (2) -cinco inicial- Mouratos (3), Kaklamanakis (9), Harris (13).

Árbitros: Dariusz Zapolski, Zdenko Tomasovic y Elvis Binders-Coders.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la segunda ronda de la Copa Europea de la FIBA, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 3.028 espectadores. EFE

mds/sab

