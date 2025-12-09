Sumar critica la sentencia del TS contra García Ortiz, que tacha de "escándalo", "choteo" e "inquisitorial"

Las posturas de los dirigentes de Sumar y sus formaciones aliadas han centrado la atención en los posibles efectos de la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al advertir sobre el impacto que esta resolución podría tener en el sistema democrático y en el Estado de derecho en España. Tal como informó Europa Press, estas reacciones han cuestionado la integridad de la decisión judicial y han atribuido la condena a la presión de grandes actores económicos y políticos, poniendo en entredicho la independencia de los operadores jurídicos.

Según publicó Europa Press, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra García Ortiz lo declara culpable de revelación de secretos en un proceso vinculado al empresario Alberto González Amador. El fallo, conocido este martes, fue rápidamente criticado por representantes de Sumar y otros partidos integrados en la coalición. Desde Movimiento Sumar, a través de la red social Bluesky, se difundió un mensaje en el que se califica la sentencia de “escándalo” y “auto de fe” y se establece un paralelismo con prácticas inquisitoriales. En la misma comunicación, la organización sostuvo que la actuación de la Fiscalía General buscaba defender la institución frente a bulos originados desde ámbitos políticos, económicos y financieros de Madrid, e hizo un llamado a salvaguardar la democracia frente a lo que consideran ataques estructurales.

Europa Press también reportó que Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, calificó el fallo como una decisión “hecha ad hoc”, sostenida solamente en indicios y sin pruebas que permitan determinar la autoría directa del delito atribuido a García Ortiz. Hernández señaló que, a su juicio, la resolución resulta de una construcción narrativa ajena al desarrollo normal de un proceso judicial y acusó la existencia de una falacia establecida antes del propio comienzo del juicio.

Las objeciones hacia el razonamiento del Tribunal Supremo no fueron exclusivas de las dirigencias de Sumar. El eurodiputado Jaume Asens, dirigente de Comunes, expresó en redes sociales su desacuerdo con la sentencia, manifestando —según Europa Press— que condenar por filtración sin saber quién la efectuó supone una inseguridad jurídica incompatible con el Derecho. Asens sostuvo que “si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio”, planteamiento con el que subraya la centralidad de la autoría en los procesos penales. Igualmente, expresó que la decisión judicial se asemeja más a un “auto de fe, de puro estilo inquisitorial” que a una sentencia jurisprudencial basada en pruebas.

El diputado Alberto Ibáñez, cuyo grupo Compromís está vinculado a Sumar, también expuso mediante declaraciones recogidas por Europa Press su preocupación por el criterio del tribunal. Ibáñez aludió a la lógica judicial empleada, basada en la premisa de que puede establecerse una condena por los hechos realizados o por la sola pertenencia al entorno del acusado. A juicio del representante, este razonamiento contradice los principios de un Estado de derecho y convierte la resolución en un escándalo institucional.

Los mensajes difundidos por los partidos de Sumar y sus aliados cuestionan tanto el fondo como la forma del procedimiento judicial. Según recoge Europa Press, Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, calificó el proceso como falto de pruebas y desprovisto de discreción, sugiriendo que los responsables judiciales actúan con la convicción de su propia impunidad. Este conjunto de críticas subraya el rechazo al dictamen por parte de los partidos cercanos a Sumar, quienes ven en el caso un ejemplo de utilización política de la justicia.

A lo largo de las intervenciones públicas y en las publicaciones recogidas por Europa Press, el eje de las declaraciones ha sido la denuncia de una posible instrumentalización de los tribunales bajo presión de agentes externos al poder judicial. Los portavoces de Sumar y otras organizaciones políticas implicadas han insistido en que la condena de García Ortiz responde a una estrategia de filtraciones y campañas de desinformación impulsadas por sectores con intereses propios, que tratan de influir en el sistema judicial del país.

Según detalló Europa Press, este conflicto ha reactivado el debate sobre la autonomía de las instituciones judiciales y la existencia de presiones sobre los jueces, fiscales y demás operadores jurídicos. Las formaciones críticas, en sus comunicados, recalcan la necesidad de defender la democracia ante lo que consideran vulneraciones de garantías y procedimientos. El fallo del Tribunal Supremo, y la reacción que ha suscitado en el entorno de Sumar, se insertan así en una discusión más amplia sobre la credibilidad institucional, la transparencia en los procesos judiciales y la influencia de intereses económicos y políticos sobre la administración de justicia.

Los representantes políticos han insistido, según documentación de Europa Press, en que sentencias como la emitida por el Tribunal Supremo pueden perjudicar la confianza en el Estado de derecho si se asocian a una percepción de falta de pruebas y excesiva discrecionalidad. Las críticas han remarcado igualmente que las resoluciones judiciales deben basarse en pruebas y garantías mínimas y no responder a intereses ajenos al proceso, advirtiendo sobre las consecuencias para la legitimidad de las instituciones democráticas ante eventuales abusos de poder.