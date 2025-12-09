PP-A califica de "un paso más" la petición del juez de un informe sobre "daño al erario público" de contratos del SAS

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este martes de "un paso más" la petición del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana, de un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que, entre otros aspectos, incluya un "análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud" y determine "el daño producido al erario público".

La denuncia de Podemos Andalucía que dio origen a la investigación judicial se centra en posibles fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros. "Tenemos la seguridad y tranquilidad de haber hecho las cosas cumpliendo la Ley", ha señalado Sanz en declaraciones a los medios, en las que ha criticado al PSOE por poner en entredicho los controles que "impuso el Gobierno socialista". "Tienen cero credibilidad", ha sentenciado el consejero, que ha insistido en que la Junta está "siempre dispuesta a dar información" porque "somos los primeros interesados en aclarar las cosas".