Bruselas actualiza las medidas contra la gripe aviar tras el registro de 120 nuevos casos

Madrid, 9 dic (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha actualizado las medidas de emergencia ante la aparición 120 nuevos casos de gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en granjas avícolas de los Estados miembros y Reino Unido, según la Decisión de Ejecución 2025/2470 que este lunes ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

En concreto, precisa que por ahora hay casos de gripe aviar en establecimientos en los que se crían aves de corral u otras aves cautivas en Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Irlanda del Norte (Reino Unido) y Suecia.

Explica que, desde que se adoptó la Decisión de Ejecución 2025/2366, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido han notificado a la Comisión nuevos brotes de GAAP en granjas avícolas.

Ante esta situación, la CE ha actualizado las delimitaciones de las zonas de protección y vigilancia y zonas de restricción en dichos países para que no se extiendan estos focos.

En España, las zonas de protección y restringidas delimitadas se mantienen y se sitúan en las comarcas de Olmedo y Medina del Campo (Valladolid), Aranjuez y Navalcarnero (Madrid), Toledo, Arévalo (Ávila) y Santa María la Real de la Nieva (Segovia).

La GAAP es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países, según la normativa. EFECOM