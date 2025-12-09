Espana agencias

Bruselas actualiza las medidas contra la gripe aviar tras el registro de 120 nuevos casos

Guardar

Madrid, 9 dic (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha actualizado las medidas de emergencia ante la aparición 120 nuevos casos de gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en granjas avícolas de los Estados miembros y Reino Unido, según la Decisión de Ejecución 2025/2470 que este lunes ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

En concreto, precisa que por ahora hay casos de gripe aviar en establecimientos en los que se crían aves de corral u otras aves cautivas en Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Irlanda del Norte (Reino Unido) y Suecia.

Explica que, desde que se adoptó la Decisión de Ejecución 2025/2366, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido han notificado a la Comisión nuevos brotes de GAAP en granjas avícolas.

Ante esta situación, la CE ha actualizado las delimitaciones de las zonas de protección y vigilancia y zonas de restricción en dichos países para que no se extiendan estos focos.

En España, las zonas de protección y restringidas delimitadas se mantienen y se sitúan en las comarcas de Olmedo y Medina del Campo (Valladolid), Aranjuez y Navalcarnero (Madrid), Toledo, Arévalo (Ávila) y Santa María la Real de la Nieva (Segovia).

La GAAP es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países, según la normativa. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP y Vox llevan al Parlamento iniciativas para frenar contratos con Huawei y proveedores chinos que creen de alto riesgo

La creación de una agencia estatal especializada gana apoyo en el Congreso mientras se intensifica el debate sobre el acceso de compañías extranjeras a datos sensibles, aumentando la presión por cambios legales para reforzar la protección digital y la soberanía de los sistemas públicos

PP y Vox llevan al

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Tezanos niega instrucciones de Moncloa

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

Juzgan a un hombre por

Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía

El Gobierno central plantea que la administración gallega cubra la mitad de los sueldos y gastos de la unidad policial especializada, en medio de negociaciones tensas sobre competencias y financiación que amenazan la protección de las víctimas en la región

Interior insiste en que Galicia

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

Fuentes consultadas por Europa Press revelan temor en sectores próximos a la cúpula socialista a una crisis de confianza sin precedentes si la ejecutiva no aporta respuestas rápidas y transparentes sobre los hechos vinculados con el exdirigente Francisco Salazar

Cargos del PSOE urgen a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”