Securitize recibe autorización europea para operar primera Bolsa con tecnología blockchain

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La plataforma de tokenización de activos reales, Securitize, ha anunciado este jueves que ha recibido aprobación regulatoria en la Unión Europea para operar como empresa de inversión y como Sistema Europeo de Negociación y Liquidación (SNS), y se convierte en una de las primeras bolsas en blockchain.

En un comunicado, la compañía ha explicado que, como parte de esta autorización, Securitize lanzará su Sistema Europeo de Negociación y Liquidación en la plataforma Avalanche, aprovechando la arquitectura de alto rendimiento de la blockchain para mercados regulados.

"Con estas aprobaciones, Securitize se convierte en la única empresa del mundo con licencia para operar infraestructura regulada de valores digitales tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, lo que permite a emisores e inversores participar sin problemas en dos de los mercados de capitales más grandes del mundo", explica la compañía.

El consejero delegado y cofundador de Securitize, Carlos Domingo, considera que convertirse en la única empresa con licencia para operar infraestructura regulada de valores digitales tanto en Estados Unidos como en Europa coloca a la entidad "en una posición privilegiada para conectar a emisores e inversores en los dos mercados financieros más grandes del mundo".

La autorización de Securitize se ha desarrollado con la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE). EFE