Mazón no acude al pleno de investidura para dar "el máximo protagonismo al candidato"

València, 27 nov (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha justificado su ausencia en el pleno de investidura de este jueves de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto en que hoy "es fundamental que este proceso se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate".

En su cuenta de X, Mazón ha explicado que por ello ha decidido que acudirá al pleno de Les Corts Valencianes "una vez finalicen las intervenciones de los grupos" y antes de la votación de la candidatura de Pérez Llorca, prevista para esta tarde.

Por este motivo, en la bancada del Gobierno en el hemiciclo de Les Corts están los consellers pero está vacío el escaño del dimitido president. EFE