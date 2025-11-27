Espana agencias

La Policía sospecha que unos sicarios se equivocaron y mataron a otro hombre por error

Las Palmas de Gran Canaria, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional, que investiga la muerte a tiros el pasado 26 de junio en Telde (Gran Canaria) de un hombre, conocido "El Conejero", sospecha que los sicarios a los que se encargó el crimen se equivocaron de persona.

Según adelantan hoy los periódicos Canarias7 y La Provincia, la Policía, que detuvo a los presuntos autores de esta muerte, ha hallado conversaciones entre los investigados en los que lamentan su error y precisan que el objetivo era otro.

Los hechos sucedieron el 26 de junio cuando Jonathan Josué D.B. fue abatido en la calle por un hombre en moto que disparó cinco veces contra él con un revólver en el barrio de San José de Las Longueras, cerca de donde vivía.

La Policía detuvo dos días después al supuesto sicario al que encargaron la muerte, al que presuntamente ayudó un cómplice que también fue detenido.

Dos meses después de las primeras detenciones, se detuvo en Jaén a otro hombre por su presunta implicación en la preparación del crimen y la semana pasada, también en Andalucía, la Policía consiguió detener a un cuarto hombre al que se le atribuye ser el presunto colaborador del autor material de los disparos.

La prensa local destaca que la investigación ha dado un giro radical tras las conversaciones halladas en los volcados de los móviles de los cuatro detenidos, de origen colombiano.

Según estas publicaciones, el análisis hace sospechar que los investigados se habían equivocado de objetivo y que el crimen no se ejecutó contra la persona prevista, además de alertar que los objetivos no eran uno solo, sino varias personas de un clan dedicado supuestamente al narcotráfico.

La víctima era sobrino de José C.A. 'El Negro', que un mes antes había sido condenado a doce años de cárcel por haber intentado asesinar a tiros junto a su hijo a dos hombres el Viernes Santo de 2022 en Jinámar, otro barrio del mismo municipio, Telde.

Por ello, la Policía investigó si existía alguna conexión entre los dos crímenes o si la muerte de Jonathan Josué D.B. tenía alguna relación con los negocios de narcotráfico que se atribuían a su tío.

La Policía dio por concluida la investigación aunque detalló que se analizarían algunos datos complementarios. EFE

