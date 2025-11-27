La confianza de los consumidores en Italia baja en noviembre y aumenta la de las empresas

Roma, 27 nov (EFECOM).- El índice de confianza de los consumidores en Italia baja en noviembre hasta los 95 puntos, respecto a los 97,6 del mes anterior, mientras que el de las empresas aumenta a 96,1 desde los 94,4 puntos, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) con los datos provisionales.

En noviembre de 2025, todos los componentes del índice de confianza de los consumidores se deterioraron, especialmente las expectativas sobre el desempleo y las valoraciones relacionadas con el ahorro, lo que provocó que el índice alcanzara su nivel más bajo desde abril de 2025, explicó el Istat en su comentario.

Por el contrario, el índice de confianza de las empresas subió a su nivel más alto desde abril de 2024, "impulsado por los servicios y, en menor medida, por la industria manufacturera, que alcanza su nivel más alto desde junio de 2023".

El Istat destaca un "deterioro generalizado" en las opiniones de los consumidores, siendo especialmente pronunciado en las expectativas sobre el futuro.

En detalle, la percepción de los consumidores sobre su situación actual y futura empeoró considerablemente: el clima económico bajó de 99,3 a 96,5 puntos, el clima personal disminuyó de 97 a 94,5, el clima actual pasó de 100,2 a 98,6 y el clima futuro cayó de 94,1 a 90,2.

En cuanto a las empresas, la confianza aumentó en los servicios de mercado (de 95,1 a 97,7), en el comercio minorista (de 105,2 a 107,3) y en la industria manufacturera (de 88,4 a 89,6), mientras que disminuye en el sector de la construcción (de 103,2 a 102,6).

Respecto al sector de la construcción, el Istat detalla que los empresarios consideran que el nivel de pedidos y planes de construcción ha empeorado en comparación con el mes anterior. Sin embargo, prevén un aumento del empleo en sus empresas en los próximos meses.EFECOM