Espana agencias

La confianza de los consumidores en Italia baja en noviembre y aumenta la de las empresas

Guardar

Roma, 27 nov (EFECOM).- El índice de confianza de los consumidores en Italia baja en noviembre hasta los 95 puntos, respecto a los 97,6 del mes anterior, mientras que el de las empresas aumenta a 96,1 desde los 94,4 puntos, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) con los datos provisionales.

En noviembre de 2025, todos los componentes del índice de confianza de los consumidores se deterioraron, especialmente las expectativas sobre el desempleo y las valoraciones relacionadas con el ahorro, lo que provocó que el índice alcanzara su nivel más bajo desde abril de 2025, explicó el Istat en su comentario.

Por el contrario, el índice de confianza de las empresas subió a su nivel más alto desde abril de 2024, "impulsado por los servicios y, en menor medida, por la industria manufacturera, que alcanza su nivel más alto desde junio de 2023".

El Istat destaca un "deterioro generalizado" en las opiniones de los consumidores, siendo especialmente pronunciado en las expectativas sobre el futuro.

En detalle, la percepción de los consumidores sobre su situación actual y futura empeoró considerablemente: el clima económico bajó de 99,3 a 96,5 puntos, el clima personal disminuyó de 97 a 94,5, el clima actual pasó de 100,2 a 98,6 y el clima futuro cayó de 94,1 a 90,2.

En cuanto a las empresas, la confianza aumentó en los servicios de mercado (de 95,1 a 97,7), en el comercio minorista (de 105,2 a 107,3) y en la industria manufacturera (de 88,4 a 89,6), mientras que disminuye en el sector de la construcción (de 103,2 a 102,6).

Respecto al sector de la construcción, el Istat detalla que los empresarios consideran que el nivel de pedidos y planes de construcción ha empeorado en comparación con el mes anterior. Sin embargo, prevén un aumento del empleo en sus empresas en los próximos meses.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El BOE publica el nombramiento de Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat Valenciana

El BOE publica el nombramiento

La JERS advierte del elevado precio de las acciones de las tecnológicas de EEUU

Infobae

PNV cree que es "una oportunidad perdida" que el Estado no pida perdón por el bombardeo de Gernika

PNV cree que es "una

La UE pacta nuevas medidas para combatir el fraude en los pagos en línea

Infobae

Illa ve el resultado de la opa del BBVA al Sabadell como "un mensaje a favor de una España plural"

Illa ve el resultado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos es una bomba: el

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions