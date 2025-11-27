Espana agencias

El Gobierno de Murcia apunta a un cigarro como causa probable del incendio en el hospital

Murcia, 27 nov (EFE).- El consejero de Emergencias de Murcia, Marcos Ortuño, ha atribuido este jueves a un cigarrillo mal apagado el origen más probable del incendio ocurrido en la mañana del miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena, que no causó daños personales y se inició en la terraza de uno de los seis módulos del complejo hospitalario.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha valorado la actuación de los bomberos del parque municipal de Cartagena, que controlaron las llamas a la media hora de producirse, así como la respuesta ante el incendio del personal sanitario y resto de trabajadores, que desalojaron y reubicaron a más de un centenar de pacientes sin que se produjeran heridos.

Una vez extinguido el incendio, agentes de la policía científica de la Jefatura Superior de Murcia asumieron la investigación de un fuego que, para el gobierno murciano, está relacionado con el consumo de tabaco en un entorno con prohibición expresa para hacerlo, lo que ha motivado que se vayan a reforzar las campañas informativas y los controles el cumplimiento de la ley antitabaco.

Un portavoz de la Policía Nacional ha señalado a EFE que no se puede determinar hasta el momento la causa que originó el incendio, y ha emplazado a la comparecencia prevista para este mediodía del inspector-jefe del grupo de investigación de incendios de la policía científica. EFE

EFE

