Espana agencias

Detenido un hombre de 29 años por apuñalar varias veces a un turista en Toledo

Guardar

Toledo, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 29 años que, presuntamente, apuñaló a un turista que paseaba de madrugada con su pareja por la capital castellanomanchega.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de que la pareja paseaba por la avenida Castilla-La Mancha, cerca de la estación de autobuses de Toledo, cuando "de manera sorpresiva" el agresor se acercó a la víctima por la espalda y le asestó varios pinchazos en el torso, provocando su caída al suelo, donde la víctima se defendió de un segundo ataque.

El presunto autor huyó a la carrera y las víctimas del ataque dieron aviso de lo sucedido a la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Las patrullas que acudieron al lugar auxiliaron a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que le realizaron unas curas de emergencia y recomendaron su asistencia en el hospital, al que la víctima acudió por sus propios medios.

La Policía apunta a que no había un móvil aparente para la agresión, pero las investigaciones, a partir de la descripción física del autor, llevaron a los agentes a sospechar de un hombre que reside en las inmediaciones de la estación de autobuses y que había protagonizado recientemente varios incidentes de carácter violento con los vecinos de la zona.

El registro de su domicilio permitió encontrar las prendas de ropa que llevaba puestas el día de los hechos, así como diversas armas blancas, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Benítez: "Poder levantar un título en mi estadio, en mi casa, me hace ilusión"

Infobae

La Liga F concede 33 becas a futbolistas para facilitar su formación académica

Infobae

El Newcastle se quejará a la UEFA por el trato a los aficionados en Marsella

Infobae

El Trofeo José Cano cumple 45 años reconocido como el "Mundial de las carreras populares"

Infobae

Huéspedes chinos cancelan hasta el 70 % de reservas en popular región nipona entre tensión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions