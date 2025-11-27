Detenido un hombre de 29 años por apuñalar varias veces a un turista en Toledo

Toledo, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 29 años que, presuntamente, apuñaló a un turista que paseaba de madrugada con su pareja por la capital castellanomanchega.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de que la pareja paseaba por la avenida Castilla-La Mancha, cerca de la estación de autobuses de Toledo, cuando "de manera sorpresiva" el agresor se acercó a la víctima por la espalda y le asestó varios pinchazos en el torso, provocando su caída al suelo, donde la víctima se defendió de un segundo ataque.

El presunto autor huyó a la carrera y las víctimas del ataque dieron aviso de lo sucedido a la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Las patrullas que acudieron al lugar auxiliaron a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que le realizaron unas curas de emergencia y recomendaron su asistencia en el hospital, al que la víctima acudió por sus propios medios.

La Policía apunta a que no había un móvil aparente para la agresión, pero las investigaciones, a partir de la descripción física del autor, llevaron a los agentes a sospechar de un hombre que reside en las inmediaciones de la estación de autobuses y que había protagonizado recientemente varios incidentes de carácter violento con los vecinos de la zona.

El registro de su domicilio permitió encontrar las prendas de ropa que llevaba puestas el día de los hechos, así como diversas armas blancas, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. EFE