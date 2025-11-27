Calvià dedicará un monumento a los dos guardias civiles asesinados por ETA en el municipio

Palma, 27 nov (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración institucional comprometiéndose a instalar un monumento en honor de los dos guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA en la localidad mallorquina en 2009, Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García.

Fueron asesinados en el último atentado mortal de ETA, ocurrido en Palmanova el 30 de julio de 2009, ha recordado el consistorio en un comunicado.

La decisión se ha adoptado para "establecer un símbolo permanente y visible que rinda homenaje a quienes perdieron su vida en defensa de la seguridad y libertad".

La escultura se colocará en la calle Diego Salvá Lezaun de Palmanova, el mismo lugar donde se produjo el atentado. La obra ha sido diseñada y donada por el artista José Carlos Terroba Bello.

Consiste en un tricornio de la Guardia Civil, elaborado en hierro de 5 milímetros y asentado sobre una base de cemento blanco. La pieza tiene una altura de 110 centímetros y un peso aproximado de 200 kilos.

Contará con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil, buscando generar un espacio de recogimiento y respeto. Estará acompañada de una placa en recuerdo de las víctimas.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado la importancia del acuerdo como un testimonio de unidad y dignidad. "La declaración que aprobamos hoy no es sólo un compromiso para instalar un monumento en memoria de Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada; es un testimonio de unidad política, madurez democrática y un profundo sentido de la dignidad que trasciende cualquier diferencia partidista", ha afirmado.

"Cuando se trata de la memoria de nuestras víctimas y la defensa de nuestros valores, Calvià habla con una sola voz", ha dicho sobre la propuesta apoyada por los tres grupos municipales del PP, Vox y PSIB-PSOE.

En un gesto hacia las familias de las víctimas, el alcalde ha anunciado también el compromiso del ayuntamiento de mantener la conmemoración anual que se celebra cada año, al menos hasta que los responsables del atentado sean llevados ante la justicia.

Amengual ha subrayado que "el crimen que segó la vida de estos dos jóvenes sigue siendo un capítulo especialmente doloroso para todos porque, sencillamente, continúa impune". El monumento y "cada acto de recuerdo son la expresión de la memoria, la dignidad y, sobre todo, la justicia", ha añadido.EFE