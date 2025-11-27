Espana agencias

Calvià dedicará un monumento a los dos guardias civiles asesinados por ETA en el municipio

Guardar

Palma, 27 nov (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración institucional comprometiéndose a instalar un monumento en honor de los dos guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA en la localidad mallorquina en 2009, Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García.

Fueron asesinados en el último atentado mortal de ETA, ocurrido en Palmanova el 30 de julio de 2009, ha recordado el consistorio en un comunicado.

La decisión se ha adoptado para "establecer un símbolo permanente y visible que rinda homenaje a quienes perdieron su vida en defensa de la seguridad y libertad".

La escultura se colocará en la calle Diego Salvá Lezaun de Palmanova, el mismo lugar donde se produjo el atentado. La obra ha sido diseñada y donada por el artista José Carlos Terroba Bello.

Consiste en un tricornio de la Guardia Civil, elaborado en hierro de 5 milímetros y asentado sobre una base de cemento blanco. La pieza tiene una altura de 110 centímetros y un peso aproximado de 200 kilos.

Contará con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil, buscando generar un espacio de recogimiento y respeto. Estará acompañada de una placa en recuerdo de las víctimas.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado la importancia del acuerdo como un testimonio de unidad y dignidad. "La declaración que aprobamos hoy no es sólo un compromiso para instalar un monumento en memoria de Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada; es un testimonio de unidad política, madurez democrática y un profundo sentido de la dignidad que trasciende cualquier diferencia partidista", ha afirmado.

"Cuando se trata de la memoria de nuestras víctimas y la defensa de nuestros valores, Calvià habla con una sola voz", ha dicho sobre la propuesta apoyada por los tres grupos municipales del PP, Vox y PSIB-PSOE.

En un gesto hacia las familias de las víctimas, el alcalde ha anunciado también el compromiso del ayuntamiento de mantener la conmemoración anual que se celebra cada año, al menos hasta que los responsables del atentado sean llevados ante la justicia.

Amengual ha subrayado que "el crimen que segó la vida de estos dos jóvenes sigue siendo un capítulo especialmente doloroso para todos porque, sencillamente, continúa impune". El monumento y "cada acto de recuerdo son la expresión de la memoria, la dignidad y, sobre todo, la justicia", ha añadido.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Benítez: "Poder levantar un título en mi estadio, en mi casa, me hace ilusión"

Infobae

La Liga F concede 33 becas a futbolistas para facilitar su formación académica

Infobae

El Newcastle se quejará a la UEFA por el trato a los aficionados en Marsella

Infobae

El Trofeo José Cano cumple 45 años reconocido como el "Mundial de las carreras populares"

Infobae

Huéspedes chinos cancelan hasta el 70 % de reservas en popular región nipona entre tensión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions