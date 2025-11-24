La primera liga de fútbol en silla de ruedas, "Liga Prim", se pone en marcha

Madrid, 24 nov (EFE).- La primera liga de fútbol en silla de ruedas, denominada Liga Prim, se puso en marcha en distintas sedes del país con los tres partidos iniciales de la competición, que permite a personas con discapacidad motora disputar este deporte, conocido como A-Ball.

En el Pabellón de la Universitat Politècnica de València, el conjunto local UPV IN Aball se impuso con autoridad a VilaSport (6-2) y el Valencia C.F. derrotó con claridad (0-6) al Oceja Cantabria en la localidad cántabra de Santillana del Mar.

La jornada se cerró en Cubas de la Sagra (Madrid), donde la Fundación Atlético de Madrid cayó por 0-3 ante la Asociación de Futbolistas del Valencia C.F, resultado que completó el debut exitoso de los equipos valencianos.

La Liga Prim nace como respuesta a la demanda de un sector de la población acerca de la posibilidad de poder competir en el fútbol.

La organización destacó que tras inventar y patentar durante la última década una silla especial que permite desplazarse, pinzar el balón y lanzarlo con fuerza desde unos mandos que se activan en la propia silla, se ha creado la primera competición nacional, que supone un hito para el deporte de personas con discapacidad en España. EFE