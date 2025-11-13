PNV preguntará a Torres si ve compatible la actual Ley de Secretos Oficiales con la defensa de la Memoria Democrática

La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia preguntará al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, si considera que es compatible la defensa de una Memoria Democrática con la vigente Ley de Secretos Oficiales.

Según ha recordado el PNV en un comunicado, el Grupo Parlamentario Vasco ha requerido "en numerosas ocasiones" al Gobierno central que modifique "esta ley franquista, que obstaculiza la desclasificación de numerosos documentos", y la adapte a "los estándares democráticos" permitiendo acceder a la información "y avanzar en los objetivos de verdad, justicia y reparación".

También ese día, la senadora Nerea Ahedo defenderá una moción en la que reclamará al Gobierno "que agilice los procedimientos y posibilite la concesión de permisos temporales de trabajo" a las personas migrantes que presenten una oferta de empleo, "en el marco de la figura de Arraigo Sociolaboral".

Según la formación jeltzale, "es frecuente que personas migrantes que reciben ofertas de trabajo vean cómo estas decaen debido a que el proceso administrativo para la obtención del permiso de trabajo, imprescindible para la contratación, puede demorarse entre 2 y 6 meses, y las empresas que necesitan una incorporación inmediata no pueden esperar".