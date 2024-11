Junqueras llama a "recoser" ERC mientras Godàs y Solà instan a empezar un nuevo ciclo

El exlíder de ERC y candidato de 'Militància Decidim', Oriol Junqueras, ha apostado por "recoser" el partido tras el congreso de los republicanos de este sábado, mientras que el candidato de 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, y la de 'Foc Nou', Helena Solà, han llamado a abrir un nuevo ciclo con un cambio de liderazgo.

Así se han pronunciado este martes en el debate telemático entre candidatos a presidir el partido, en el que Junqueras ha sostenido que se debe "hacer limpieza de muchas cosas" pero también ser capaces de recoser el partido.

Godàs ha asegurado que "ahora se cierra una etapa perdedora" y se debe iniciar el camino hacia una nueva victoria, y Solà ha reprochado a Junqueras que no haya hecho autocrítica y no haya asumido responsabilidades después de estos 13 años al frente del partido.

El exlíder de los republicanos ha señalado que se siente responsable de todo lo que hizo "cuando estaba en plenitud para hacerlo", entre 2012 y 2017, pero ha añadido que se siente menos responsable de lo ocurrido en la etapa posterior, cuando estuvo encarcelado por su implicación en el 1-O.

Godàs y Solà le han reprochado la pérdida de apoyo en las urnas al independentismo en general y a ERC en concreto, así como la pérdida de militantes (1.500 desde 2019, según Solà), y han afirmado que el partido está desorientado: "La gente no piensa que los posicionamientos que hemos tenido hasta ahora hayan sido claros, nos piden claridad", ha dicho Godàs.

La receta de Solà para pasar página de esta etapa es dejar de lado lo que ha calificado de políticas autonomistas: "Podemos escoger si continuar igual con una bajada en votos con políticas autonomistas o si optamos por un nuevo equipo desacomplejadamente independentista y revertimos estos resultados".

SEPARAR PARTIDO Y GOVERN

Godàs y Solà han coincidido en separar el liderazgo del partido de la candidatura a la Presidencia de la Generalitat: "No es una cuestión menor, no es una cuestión táctica", ha defendido Godàs.

Junqueras ha rebatido afirmando que él no podrá optar a presidir la Generalitat porque está inhabilitado: "Si a alguien le preocupa la separación entre partido y Govern, como yo estoy inhabilitado y en el Govern seguro que no puedo estar, es una oportunidad", ha ironizado, a lo que Godàs ha replicado que lo quiere establecer en los estatutos del partido y no como medida coyuntural.

Los tres candidatos han coincidido en que las primeras medidas que tomarán serán para escuchar a la militancia, y concretamente Junqueras ha invitado a los otros dos candidatos a hacerlo "juntos", mientras que Godàs también ha invitado al resto de candidaturas a elaborar conjuntamente la ponencia política del congreso.

CRISIS DE LOS CARTELES

Godàs ha señalado que confía en el partido y en la comisión de garantías para esclarecer lo ocurrido con la crisis por los carteles sobre el Alzheimer y el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y su hermano Ernest Maragall, a la vez que ha pedido "máxima celeridad y rigurosidad" para aclarar este asunto.

Junqueras y Solà, en cambio, han coincidido en que hace falta una auditoría externa sobre este tema, y el expresidente del partido ha pedido reforzar la comisión de garantías y, ante lo "excepcional" del caso, poner en marcha una 'comisión de la verdad', aunque se ha abierto a cambiarle el nombre si no gusta al resto.