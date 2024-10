Temas del día de EFE España del jueves 24 de octubre de 2024 (13:30 horas)

COMISIÓN KOLDO

Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido en la comisión de investigación del Senado que investiga el caso Koldo que a quienes "duele más" la imputación de José Luis Ábalos es a los que compartieron Gobierno con él y ha garantizado que ni Delcy Rodríguez, ni las maletas que portaba, entraron en suelo español.

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - La compraventa de viviendas se ralentizó en España en el mes de agosto y apenas creció un 0,9 % interanual, frente al 19,4 por ciento de julio, en un contexto marcado por la senda bajista de los tipos de interés, que está abaratando la financiación hipotecaria.

SALUD ADICCIONES

Madrid - La panorámica de las adicciones en España revela que el consumo de las sustancias y comportamientos que las propician empiezan cada vez antes y que no es igual en hombres que en mujeres: mientras ellas buscan ayuda para tratar sus problemas con el alcohol y el bingo, ellos lo hacen por la cocaína y las tragaperras.

PRINCESA ASTURIAS

Oviedo - La princesa Leonor de Borbón ha recibido este jueves el título de alcaldesa honoraria de Oviedo así como la Medalla de Asturias con motivo de su mayoría de edad, un día antes de participar en la solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

IMPUESTO ENERGÉTICAS

Madrid - El Gobierno sigue negociando a contrarreloj con los distintos grupos parlamentarios para evitar que los impuestos a la banca y a las energéticas decaigan a final de año, especialmente con Junts y el PNV, que serían los partidos menos proclives a establecer estos gravámenes con carácter permanente.

MANUEL RIVAS (Entrevista)

Madrid - Casi una década después de su última novela, Manuel Rivas regresa con 'Detrás del cielo', un 'noir' fuera de los cánones donde vuelca su preocupación por las pulsiones destructivas del mundo actual y que supondrá el comienzo de una serie de novelas sobre "las metamorfosis del poder". Magdalena Tsanis

BUSTAMANTE DISCO (Entrevista)

Madrid - Tras sus dos primeros nacimientos, el biológico y el de su salto a la fama con la primera edición de 'Operación Triunfo', Bustamante publica este viernes un nuevo disco, 'Inédito', del que habla como un tercer resurgimiento. "He hecho el proyecto de mi vida", asegura en una charla con EFE. Javier Herrero

CINE SEMINCI

Valladolid - La angustia de la maternidad, la búsqueda de una identidad de género y las redes sociales analizan respectivamente las tres películas a concurso esta jornada en el festival de cine de Valladolid (Seminci), dirigidas por la española Mar Coll ('Salve María'), el noruego Dag Johan Haugerud ('Sex') y la francesa Aghate Riedinger ('Diamante en bruto').

NICK CAVE

Barcelona - El grupo Nick Cave and The Bad Seeds llega al Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de su gira 'The Wild Go Tour', en la que presenta las canciones de su nuevo álbum de estudio junto con clásicos de su extenso repertorio.

POLÍTICA

17:00.- Madrid.- ESPAÑA ONU.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes de la labor de la ONU, con motivo del Día de Naciones Unidas. Complejo de la Moncloa. Cobertura oficial.

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCIERTO.- Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el tradicional Concierto de los Premios Princesa de Asturias. Auditorio Príncipe Felipe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé presenta su libro 'Globalismo, las élites contra el pueblo' C/Nicasio Gallego, 9. (Foto)

ECONOMÍA

13:00h.- Albacete.- ECONOMÍA ENCUENTRO.- El exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el fundador y expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, intervienen en el encuentro 'Diálogos para el Desarrollo', organizado por Management Activo y patrocinado por Mapfre, Cajamar y Grupo Tecon. Hotel Palacio Albacete & Spa. (Texto) (Foto)

16:45h.- Antequera (Málaga).- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homóloga en Andalucía, Nuria López, participan en una asamblea del sindicato para presentar propuestas en materia de vivienda, dependencia, empleo, movilidad y otras cuestiones sociales. Sede de CCOO.

SOCIEDAD

16:30h.- Alaquàs (Valencia).- GOBIERNO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visitan el Castillo de Alaquàs, la exposición "Imagen y Palabra para crear consciencia" y el Paseo Violeta en el parque La Sequieta. Castillo-Palacio de Alaquàs, c/ Pare Guillem, 2. (Texto)

17:00h.- Valencia.- CIENCIA TECNOLOGÍA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los periodistas antes de su intervención en el acto de clausura de la VII edición de València Digital Summit (VDS), en el Museo de las Ciencias de València.

18:00h.- Madrid.- CLUB DE LAS 25.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera recibe un galardón en la XXVII edición de los 'Premios Club de las 25'. Instituto Cervantes.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Valencia.- CINE MOSTRA.- La Mostra de València-Cinema del Mediterrani inaugura la competición oficial de su trigésima novena edición con la película 'Un bany propi', debut en el largometraje de la valenciana Lucía Casañ Rodríguez. Palau de la Música.

19:15h.- Albacete.- CINE FESTIVAL.- Entrega del Premio Especial de Abycine a Arturo Valls y Félix Tusell. Cine Capitol-Sala Globalcaja. (Texto) (Foto)

19:30h.- Madrid.- ARTES ESCÉNICAS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura las Jornadas Escénicas del Instituto de la Juventud (INJUVE). La Casa Encendida, ronda de Valencia, 2.

19:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Coloquio con el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón. C/Padre Damián, 23.

20:30h.- Barcelona.- NICK CAVE.- El grupo Nick Cave and The Bad Seeds llega al Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de su gira 'The Wild Go Tour'. Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto)

