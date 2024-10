La oposición a Laporta pide reformular cuentas y una nueva asamblea híbrida o presencial

Barcelona, 16 oct (EFE).- Nueve colectivos de socios barcelonistas, contrarios a la gestión de la directiva de Joan Laporta, solicitan una reformulación de las cuentas del club y una nueva convocatoria de la asamblea de compromisarios en modalidad híbrida o presencial, no telemática como es ahora.

El manifiesto lo firman Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, Sí al Futur, Som un clam, Suma Barça, Transparència Blaugrana y Un Crit Valent y bajo el título: "Per un FCB modèlic, més transparent i més participatiu" argumentan su petición.

En el comunicado señalan que la gestión actual de la directiva tiene "mucho margen de mejora" y critican la misma porque se ha caracterizado por "un déficit de planificación y de rigor", así como "una falta de transparencia prometida y necesaria" y de "un comportamiento poco pro activo a la hora de promover la participación de los socios" en la asamblea de compromisarios.

Los citados grupos de socios recuerdan que las cuentas de la pasada temporada se han cerrado con unas pérdidas de 91 millones de euros y "con una irregularidad" destacada por los auditores a causa de "una incorrecta formulación contable, susceptible de poder generar responsabilidades a futuro", a causa de unos beneficios registrados sobre 'Barça Vision' (208 millones) "imputados a las cuentas y que no se ajustan a la realidad".

También los citados colectivos destacan que desde la directiva "para evitar el debate abierto y la participación activa de los socios y socias" se haya decidido celebrar la asamblea telemáticamente, una decisión "contraria a los valores de transparencia y buen gobierno que tienen que guiar la actuación del club".

"En un momento en el que se trabaja para volver a llevar a miles de socios y socias al nuevo Camp Nou, no comprendemos que no se les convoque a una Asamblea presencial", aseguran en el manifiesto.

Además piden explicaciones sobre diferentes operaciones: "la venta de participaciones de Barça Studios, las negociaciones con Nike, las comisiones en los traspasos (que fue un explícito compromiso electoral de la Junta Directiva), la relación entre el proveedor ISL y la Junta Directiva, y otras cuestiones tratadas con opacidad".

También solicitan más transparencia en lo referente al regreso al nuevo Camp Nou y recuerdan que el Palau Blaugrana ha quedado excluido del proyecto del nuevo 'Espai Barça', en contra del mandato aprobado en Asamblea.

"Asimismo, las fechas anunciadas para el regreso al Estadio han sido cambiadas varias veces, afectando directamente al presupuesto económico del próximo año. Además, las dudas sobre la ejecución de las obras del Camp Nou y su coste real, junto con todo lo referente al precio de los abonos, exigen la máxima transparencia, ya que estamos hablando de más de 1.500 millones de euros", aseguran los grupos de socios.

Por todo ello solicitan "la reformulación necesaria de las cuentas, una nueva convocatoria de la Asamblea de compromisarios/as en una nueva fecha, y votación en Asamblea híbrida o presencial".

Además "ante la amonestación y opinión desfavorable de la empresa auditora", solicitan la reformulación contable y que se vuelvan a presentar, en el marco de una asamblea híbrida o presencial.

La solicitada reformulación "no genera riesgos para el Club ni para las competiciones" y tampoco "tendrá impacto en el límite salarial (para realizar fichajes, en su caso, en el mercado de enero de 2025)", ya que "La Liga no aceptó el beneficio antes mencionado; ni tampoco tendrá impacto en la tesorería, debido a que el Club ha aceptado que no percibirá los pagos pendientes".

Por todo ello recomiendan a los compromisarios que participen en la asamblea del próximo sábado que voten en contra de la aprobación del presupuesto en el caso de que no se reformulen las cuentas. EFE