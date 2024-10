C-LM pide al Gobierno que sea "muy prudente" y trasvase "lo mínimo" porque las previsiones son "de un año seco"

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha pedido al Gobierno central que sea "muy prudente" en la reunión de este miércoles de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y que se trasvase "lo mínimo indispensable", ya que la climatología "es adversa" y las previsiones son de "un año seco". Así se ha pronunciado Gómez este miércoles a preguntas de los medios en Toledo, conjugando esa petición de prudencia con otra de "exigencia" de que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase. La consejera ha insistido en que "hay que establecer qué caudales son los susceptibles de ser o no trasvasados", porque Entrepeñas y Buendía son los únicos embalses de toda España que no cuentan con esos datos. "Y fundamental, hay que cumplir los caudales ecológicos del río Tajo", ha apostillado. "El río Tajo tiene que ser un río vivo, tiene que contar con esa capacidad que la naturaleza le otorgó y sin ello, desgraciadamente, estaremos abocados a la ruina toda y absoluta", ha advertido. Es por ello que ha insistido en que "esos caudales mínimos también hay que cumplirlos" y para ello "hay que cambiar la regla de explotación". "Es decir, que no queda más remedio, estamos abocados a esta situación y vamos tarde", ha concluido.

