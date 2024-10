Robles afirma que España tiene un protocolo para evacuar a sus militares en Líbano: Pide no "adelantar acontecimientos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España tiene un protocolo armado preparado para evacuar a sus militares de Líbano en caso necesario pero ha pedido no "adelantar acontecimientos", si bien ha reiterado que son las Naciones Unidas quienes deben decidir si se cancela la misión y ordenar la salida de los cascos azules. Además, ha explicado que los militares están realizando "una labor de intermediación incluso desde los búnkeres" y ha definido su actuación como una "lección de heroísmo y moral". A su vez, ha mostrado sentirse orgullosa porque el jefe de la misión de Naciones Unidas es un español, el general Lázaro Sáenz. La titular de Defensa ha explicado, durante una entrevista en RNE recogida por Europa Press, que "está todo planificado" por si se decidiera una evacuación de militares en la zona. Este jueves han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz 243 personas evacuadas desde Beirut. La ministra ha explicado que se esperaba la llegada de 500, por lo que se enviaron dos aviones, pero "personas que inicialmente habían manifestado su intención de venir a España luego a última hora han decidido que no". La ministra ha puntualizado que en el caso de que algunos de los españoles que han decidido quedarse se lo replantearan estarían dispuestos a evacuarles. UN ALTO AL FUEGO Robles ha hecho un llamamiento a la contención, al alto al fuego en Gaza y Líbano y ha condenado "los ataques tremendos en este caso de Irán a Israel". La ministra ha afirmado que España está en la línea de alto al fuego dictada por Naciones Unidas y ha recordado que desde el Gobierno se condena "cualquier tipo de violencia y ataque". A su vez, ha recordado que "no podemos olvidar que Israel es la primera que es atacada el 7 de octubre" pero ha explicado que la respuesta está en "el principio de proporcionalidad".

Compartir nota: Guardar