Borja Jiménez: "Debemos dejarnos la vida por ganar"

Madrid, 3 oct (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que deben dejarse la vida por ganar el duelo liguero que les va a enfrentar contra el Valencia, al que considera 'un rival directo' por la situación de ambos en la parte baja de la tabla.

"Para nosotros el duelo es importante porque es en casa, ante un rival directo y tenemos claro que debemos dejarnos la vida por ganar, sabiendo de la entidad del Valencia y sus futbolistas. Quizá están ahí abajo porque han jugado ante rivales muy complicados. Muchos partidos, además, fuera de casa. El calendario ha sido complejo. Sabiendo de todo eso, pies en el suelo, pero con muchas ganas y convencidos de que podemos ganar", dijo.

"El Valencia se adapta al rival y a las necesidades. Como tiene diferentes variantes para atacar y defender, más allá del sistema que se use, no sabemos bien qué sistema usará. Lo que hemos priorizado estas semanas es la mejora de lo nuestro, de manera colectiva. Intentar seguir haciendo más cosas. Queremos ser un Leganés reconocible", declaró en la rueda de prensa previa.

En esa línea, comentó: "Lo afrontamos como todos los partidos en casa. Con ganas de jugar contra un rival que puede ser directo. Creemos que podemos ganar. El Valencia está ahí con nosotros. Aunque sea un gran equipo. Los equipos que están ahí en nuestra zona deben ser rivales contra los que nos dejemos la vida".

Jiménez profundizó en el análisis del rival: "Es un equipo muy agresivo. Te obliga al juego directo. Es verdad que nosotros con uno o dos puntas nos hemos desenvuelto bien. Tienen muchos internacionales. En función de los laterales que tengan pueden jugar con gente por fuera. Tienen buen 1 contra 1. El año pasado lo hicieron bien. Son gente joven. Cada año evolucionan. Su mal momento creo que es cosa del calendario".

El técnico no quiso anunciar las bajas, aunque afirmó que hay jugadores con molestias; y no se pronunció sobre si va a rotar en la portería. En relación al delantero Sébastien Haller, expresó: "Para mí, el otro día, sus minutos fueron buenos. Tuvo ocasiones sólo de punta. Los delanteros de área lo que necesitan es que le lleguen buenos balones más que juegue solo o no".

"No hay que jugar para él, yo creo que es un delantero que se adapta. Tiene condiciones muy buenas dentro del área. Hay opciones de jugar con muchos sistemas. Lo importante es que es complementario. Va en sintonía de lo que queremos. Con diferentes matices. Nos da un registro nuevo que no teníamos. Eso enriquece la plantilla", añadió.

Por otro lado, habló de la sanción al Atlético de Madrid: "Como entrenador, sobre este tema puedo decir poco. Ha hablado casi todo el mundo de ello. Nosotros, con este altavoz que tenemos es apenas ser tajantes con cualquier acto de violencia durante los partidos de fútbol".

"Las sanciones son las que creen convenientes. A nosotros nos afectará en el próximo partido, pero la responsabilidad que tenemos durante los partidos y antes es transmitir mensajes de tolerancia, de respeto. Se debe ir con normalidad a los campos. Los partidos deben ser una fiesta", completó. EFE