El Supremo ratifica su decisión de no aplicar la amnistía a la malversación de Junqueras en el 'procés'

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue condenado el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por el 'procés', al considerar que "medió un beneficio personal de carácter patrimonial". De esta forma, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de súplica presentados por Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, así como por Fiscalía y Abogacía del Estado. Los condenados aún podrían presentar un incidente de nulidad ante el Supremo. Tras ello, se les despejaría el camino para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

