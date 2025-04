Plaga de piojos y chinches en los mostradores de la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas: “La situación es inaceptable”

Plaga de piojos y chinches en los mostradores de la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Alberto Ortega/Europa Press)

Una plaga de piojos, chinches y posibles garrapatas ha causado el cierre de numerosos mostradores de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha informado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Una situación que han calificado como “inaceptable” y que ha suscitado la preocupación entre trabajadores, aerolíneas y organizaciones empresariales, que han señalado los fallos en los protocolos de limpieza e higiene.

De este modo, varios trabajadores han sido afectados por picaduras de estos insectos mientras realizaban sus funciones: “Se han cerrado numerosos mostradores de facturación por una plaga de piojos, chinches y no sabemos si garrapatas”, ha alertado ASAE.

Medidas de Iberia

Una de las primeras en responder a la falta de medidas inmediatas ha sido la aerolínea española Iberia, que ha tomado una postura contundente para erradicar esta plaga. El personal fue retirado de las áreas afectadas “hasta que AENA no garantice la seguridad e higiene en el trabajo”, ha dicho la compañía.

ASAE, por su parte, ha subrayado la disconformidad respecto a la gestión de AENA, juzgándola de ilegal y considerando comenzar acciones legales. “Las decenas de empresas que hay en Barajas pagan alquileres a AENA y no se les brinda un servicio adecuado, y no se les garantiza lo más importante, la seguridad e higiene en el trabajo”, ha recalcado el sindicato.

En este sentido, ASAE ya está evaluando llevar el caso a la Inspección de Trabajo en Madrid e incluso presentarlo ante la Fiscalía.

Por otro lado, Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, ha señalado la importancia crítica de mantener el aeropuerto limpio y seguro: “Tenemos uno de los mejores aeropuertos del mundo y AENA tienen la obligación de mantenerlo seguro y limpio”.

Iberia ha cerrado varios mostradores y no volverá a abrirlos hasta que AENA no garantice su seguridad. (Isabel Infantes/Reuters)

AENA y la falta de medidas de emergencia

Uno de los puntos críticos de esta controversia ha sido la falta de medidas de manera inmediata por parte de AENA. “Ni en un caso como este se desaloja el aeropuerto para que se pueda limpiar y desinfectar en profundidad”, ha apuntado ASAE.

Del mismo modo, representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) han acusado a AENA de dilatar la solución del problema. Jacobo Rodríguez, portavoz de SUP, ha expresado: “AENA y Cruz Roja llevan tiempo discutiendo entre sí quién se tiene que encargar de la limpieza y, entre unos y otros, la casa sin barrer. Es una auténtica vergüenza que no tiene ningún tipo de explicación”.

Los aeropuertos españoles operarán 97.420 vuelos en esta Navidad, un 17,7% más que hace un año.

Posible impacto en el turismo e imagen del aeropuerto

Para mayor dramatismo, la crisis de salubridad llega en un momento donde España comienza a experimentar un crecimiento en la llegada de turistas. El Aeropuerto de Madrid-Barajas está considerado como uno de los referentes mundiales, pero ahora ve como puede verse afectada su reputación por no cumplir con los estándares globales.

Varios representantes laborales han reiterado la urgencia de coordinar esfuerzos para solucionar este tipo de crisis. “Es necesario encontrar una solución entre todas las administraciones involucradas”, han explicado desde ASAE, que también ha hecho énfasis en que las medidas que se tomen sean también preventivas a largo plazo.