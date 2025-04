María Becerra, Pablo Alborán y Prince Royce pondrán en ritmo la gala de los XII Premios PLATINO

(Información remitida por la entidad que la firma:)

La XII Edición de los Premios PLATINO contará una vez más con grandes artistas iberoamericanos que brindarán su música a la gala del cine y las series en castellano y portugués. Artistas de la talla de María Becerra (Argentina), Pablo Alborán (España) y Prince Royce (Estados Unidos) pisarán las tablas del Palacio Municipal IFEMA Madrid el próximo domingo, 27 de abril, haciendo exhibición de la calidad y diversidad del talento iberoamericano, tanto en el audiovisual como en la música. María Becerra hará bailar a los asistentes al ritmo de una nueva canción, aún inédita y nunca interpretada en directo, mientras que Pablo Alborán brindará una interpretación representativa de su último trabajo, un punto de partida de una nueva era en su carrera musical, y Prince Royce cantará al ritmo de bachata y en bilingüe (español e inglés) clásicos icónicos de la música anglosajona, incluyendo su nuevo sencillo “How Deep Is Your Love” , como parte de un popurrí de canciones de su próximo álbum ETERNO.

Maria Becerra (Quilmes, Argentina, 12 de febrero de 2000) es una de las artistas argentinas más aclamadas e influyentes de la actualidad. Desde su consolidación musical en 2019 con el EP 222, la cantante ha gozado del gran seguimiento del público iberoamericano como su primer trabajo de estudio Animal (2021) o su segundo álbum La nena de Argentina (2022).

Con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, la artista ha obtenido siete nominaciones a los Grammy Latinos en 2021, 2022, 2023 y 2024 y se ha alzado con galardones como el Premio Latin American Music a Nuevo Artista del Año (2022), los Premios Carlos Gardel a Mejor canción pop y Canción del año por “Miénteme” (2022), a la Mejor colaboración de música urbana por “Los del espacio” (2024); LOS40 Music Awards al Mejor artista o grupo en directo (2022), Mejor videoclip por “Corazón vacío” (2023) y la Mejor colaboración latina por “Así es la vida” (2024) con Enrique Iglesias; a las que se añaden las Gaviotas de plata y oro por su presentación en el Festival de Viña del Mar (2024).

En 2024 la artista formó parte de la celebración del año nuevo en el Times Square frente a más de 50 mil personas para, en marzo del mismo año, hacer historia en la música argentina al convertirse en la primera artista mujer en presentarse en el mítico estadio River Plate, con dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas. Este hito inició su #Tour24, la gira más grande de su carrera, que recorre más de cincuenta escenarios entre Europa, Estados Unidos y América Latina. En abril, actuó en la final de la Queens & Kings League en Madrid. Posteriormente, viajó a Los Ángeles para debutar en el escenario del Festival Coachella, invitada por J Balvin para interpretar "Qué Más Pues?".

Tras un 2024 lleno de éxitos y colaboraciones que siguen consolidando su lugar en la música latinoamericana, Maria Becerra ha adelantado oficialmente su próximo álbum con los temas "Tatú", cuyo videoclip fue grabado en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén (Argentina), ante 500 mil personas, y “Ramen para dos”, su más reciente lanzamiento, junto al cantante Paulo Londra, que promete emocionar y reafirmar su lugar como una de las voces más potentes e influyentes de la escena global. Entre sus colaboraciones más destacadas sobresalen figuras como Ivy Queen, Jason Derulo, Pablo Alborán o Yandel.

Pablo Alborán (Málaga, España, 31 de mayo de 1989) es uno de los solistas más prolíficos y destacados del panorama español desde que debutó en 2010 con “Solamente tú” single que fue incluido en su álbum debut homónimo (2011). Aquel año obtuvo sus tres primeras nominaciones a los Latin Grammy. A lo largo de 14 años de carrera, ha cosechado múltiples premios y nominaciones en los galardones más importantes de la música nacional e hispanohablante: 24 nominaciones a los Latin Grammy, 8 premios en LOS40 Music Awards y 6 en el Festival de Viña del Mar, entre otros. También ha colaborado con nombres destacados de la historia de nuestra música como María Dolores Pradera, Ricky Martin, Alejandro Sanz o Jorge Drexler.

Su rápido imán con el público español le permitió llenar estadios y dar el salto a Latinoamérica con entradas agotadas en lugares emblemáticos como el Teatro Gran Rex en Buenos Aires. Desde entonces, ha lanzado seis álbumes entre los que se encuentran: Tanto (2012) y Terral (2014), su tercer disco y uno de los más destacados con el que obtuvo ocho discos de platino. Todo ello acompañado de un tour que congregó a medio millón de espectadores, convirtiéndose en la gira que más entradas vendió en España en 2015.

En 2016, Pablo Alborán ganó su primer Goya a Mejor canción original por “Palmeras en la nieve”, junto al compositor Lucas Vidal, como parte de la banda sonora de la película con el mismo título. Poco después llegó Prometo (2017), álbum con el que arrasó en ventas y en el que se encuentra “Saturno”, uno de los grandes éxitos de los últimos años. En 2019 siguió afianzando su posición en el plano internacional publicando una colaboración con la artista Ava Max en “Tabú”. Poco después, llegaron Vértigo (2020) y La Cuarta Hoja, su última publicación en 2022, disco que incluye colaboraciones con grandes nombres del panorama actual como María Becerra, Carín León, Ana Mena, Leo Rizzi, Aitana y Álvaro de Luna.

Prince Royce (El Bronx, Nueva York, Estados Unidos, 11 de mayo de 1989) se ha coronado desde sus inicios en 2010 como el ídolo global de la bachata, con 22 números 1 en la radio, 25 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premios Lo Nuestro, 21 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 15 nominaciones al Latin Grammy. Con más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y más de 14.000 millones de reproducciones globales, el cantante ha abarrotado muchos de los recintos más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos.

El reconocimiento ha acompañado a la carrera del artista desde su álbum debut homónimo, que cuenta con certificación 10X Diamante y siete éxitos certificados DIAMANTE por la RIAA, (Recording Industry Association of America) además de encontrarse en el puesto número 4 del listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y figurar tres de sus canciones en el Hot Latin Songs of the Decade: "Darte Un Beso", "Corazón Sin Cara" y "El Verdadero Amor Perdona", esta última junto al grupo mexicano Maná.

Su álbum Soy El Mismo (2013) quedó entre los 50 Mejores Álbumes Latinos de la Década, logro que, entre otros, se consagrase como el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard.

El más reciente álbum de Royce, Llamada Perdida (2024), fue certificado Disco de Platino en Estados Unidos a pocos días de su lanzamiento y ha ganado el Premio Juventud al Mejor Álbum Tropical. Asimismo, la producción fue incluida en el listado de la revista Billboard de los Mejores Álbumes del 2024.

A estos éxitos, Prince Royce suma hitos profesionales como ser coach ganador de La Voz Kids en Estados Unidos durante dos años, ser coach de The Voice Chile, La Voz México y La Voz España. Algunas de sus colaboraciones incluyen a Shakira, Chris Brown, Jennifer López, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma, entre otros.

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y por FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales). Su objetivo es promover y difundir la cinematografía y la industria audiovisual iberoamericana, impulsando su reconocimiento y expansión a nivel mundial. A lo largo de sus ediciones, han contado con sedes en Panamá, España, Uruguay y México, reuniendo a las figuras más destacadas del sector.

La XII edición de los Premios PLATINO es posible gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la colaboración con el audiovisual iberoamericano de México, Riviera Maya y Grupo XCARET.

Cuentan con el apoyo de ONU Turismo, ICAA las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, Madrid Film Office, FIACINE, y WAWA, así como la colaboración de patrocinadores como Volvo, LaLiga, Cinesa, I.C.O.N, KIKO Milano, EMT Madrid, AIE, CREA SGR, TNT MAX, Telemundo, RTVE, Movistar +, ¡Hola! o The Hollywood Reporter. Además, Iberia renueva en esta nueva edición su compromiso como compañía aérea oficial, posibilitando -como viene haciendo desde la creación de los Premios Platino- que el talento y los invitados puedan estar presentes en la gran fiesta del audiovisual iberoamericano. En esta XII edición, nos honra nuevamente como la aerolínea oficial de los Premios PLATINO, reafirmando su compromiso con la cultura que compartimos.

Queremos agradecer el compromiso y participación de todos nuestros patrocinadores que con sus alianzas con nuestros premios siguen aunando al gran talento de la industria, ensalzando a las producciones y a los creadores más destacados de cada año en los 23 países iberoamericanos. Destacando así, los veintitrés galardones y el Premio PLATINO de Honor.

Puede descargar materiales de prensa en el siguiente enlace:

FTP

Servidor: 89.248.106.191

Usuario: pplatino25

Contraseña: 2025Premio

ONEDRIVE

https://cutt.ly/ONE_PLATINO2025"

