Ayuso celebra el compromiso del PP de no negociar por separado la financiación: "No vamos a caer la trampa"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que los 'barones' territoriales de su partido hayan acordado no negociar bilateralmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la financiación para no ser "engañados", como ella misma planteo este jueves. "No vamos a caer en la trampa", ha sacado pecho la dirigente madrileña. Entiende que todas las comunidades tienen "problemas singulares" y claro que ella quisiera que los de Madrid fueran "atendidos en La Moncloa", pero se reafirma en que "todo aquello que tenga que ver con la caja común y con los intereses de todos los españoles en su conjunto" debe hablarse entre todos solo "en un foro leal con luz y taquígrafo". Ayuso ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacete de los Duques de Pastrana, después de la reunión de presidentes autónomicos del PP convocada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Compartir nota: Guardar Nuevo