Acosta, duodécimo: "Para estar en las dos primeras filas hay que estar en la Q2"

Alcañiz (Teruel), 30 ago (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que finalizó duodécimo la primera jornada del Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha dicho que "para estar en las dos primeras filas hay que pasar a la Q2" y recalcó que la jornada fue mejor que en Austria.

"Estamos viendo la tendencia en alguna que otra carrera y nos cuesta, cuando la pista va mejor, nosotros nos quedamos en el mismo sitio, pero tenemos que intentar tirar un poco adelante con esto", explicó Acosta.

El 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón se mostró crítico con el asfalto al asegurar que "es el que peores condiciones tiene de lo que llevamos de año, porque yo creo que no ha terminado de secar y en muchos sitios sigue habiendo aceite y han puesto parches un poco raros, que eso sí que no lo he visto yo en mi vida, como en la curva 1 y la 3, por lo que es difícil de decir algo del asfalto, yo creo que está todavía todo un poco fresco".

Al señalar que a algunos sí les ha gustado el nuevo asfalto, Acosta ha dicho que "es cuestión de si te va bien, para qué te vas a quejar, es así de fácil y creo que seguro que hay motos que se comportan mejor y otras que se comportan peor, a nosotros, nos ha costado primero de todo encajar cuando ha subido el 'grip' (adherencia), porque hemos tenido el mismo por la para mañana y por la tarde, mientras ha habido motos que han mejorado bastante, sobre todo cuando han puesto el blando".

De sus opciones en la Q1 (primera clasificación) ha reconocido que "va a ser la Q1 con más nivel de todo el año o, por lo menos, la que yo he pasado, ya que están Binder y Miller, que siempre saben buscarse el hueco y el momento, está Bastianini, que de normal es rápido, aunque hoy le haya costado, están las dos motos de Valentino, que si tienen que apretar, van a apretar y nos va a costar, tenemos que dar un pasito adelante". EFE

JLL/apa