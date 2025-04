Chus Mateo: "Tenemos que seguir creyendo, vamos a pelear hasta el final"

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que su equipo tiene "que seguir creyendo" y que van "a pelear hasta el final" en la serie al mejor de cinco partidos de los playoffs de la Euroliga que les enfrenta contra el Olympiacos, y que viaja ahora a Madrid con el resultado de 2-0 favorable al conjunto griego tras ganar de nuevo en el segundo de los enfrentamientos por 77-71.

"Tenemos que seguir creyendo, vamos a pelear hasta el final. En el Real Madrid se dice que hasta el final se puede, hasta el último segundo. No vamos a pararnos ahora mismo. Sé que es muy difícil ganar al Olympiacos fuera de casa porque es un buen equipo con grandes jugadores con experiencia y un gran entrenador en una excelente atmósfera de baloncesto. Pero hoy nuestro comienzo fue mucho mejor que el otro día y competimos hasta el final. Pudimos ganar hoy, pero malos ataques al final, dos pérdidas seguidas, nos impidieron pelear hasta el último segundo", dijo.

Mateo consideró que el de este viernes fue un partido "diferente" al primero y se mostró "muy orgulloso" de su equipo porque dio "lo mejor de sí desde el principio del partido". Además opinó que "no es fácil ganar en Grecia al Olympiacos porque "el ambiente de baloncesto es maravilloso" y enfrente estaba el campeón de la fase regular: "Durante algunos momentos creímos que podíamos ganar pero son cuarenta minutos y al final el Olympiacos mereció la victoria".

"Lo único que puedo decir es que vamos a intentar mejorar nuestro baloncesto de cara al siguiente partido y vamos a intentar ganar. Es lo único que depende de nosotros. Veremos el vídeo e intentaremos mejorar nuestro baloncesto en la pista para ganar el martes. Solo tenemos que ganar una vez, el siguiente partido. Y después uno más. Pero no tres partidos en uno solo. Solo hay uno, el del próximo martes", manifestó en rueda de prensa.

Asimismo, no quiso criticar el arbitraje sufrido: "Soy el entrenador del Real Madrid y en mi club no solemos quejarnos nunca después de un partido sobre lesiones, arbitrajes o lo que sea que esté fuera del partido. Creo en la honestidad de los árbitros y nunca nos quejaremos sobre de ellos después de un partido, nunca. La gente fuera puede decir lo que quiera si hay algo que han visto, pero una vez que el partido acaba yo tengo una conducta deportiva y nunca me quejaré de lo que ha pasado en la pista". EFE