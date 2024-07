Belarra da por desaparecido a Sumar del Gobierno y avisa de la deriva de Sánchez con el PP

Madrid, 20 jul (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dado este sábado por desaparecido a Sumar del Gobierno y por acabada la legislatura progresista y ha alertado de la deriva "preocupante" de Pedro Sánchez en su "gran coalición" con el PP, que ha considerado el "preludio" del regreso de la derecha a La Moncloa.

Belarra ha recalcado en la apertura del Consejo Ciudadanos Estatal de Podemos que, a punto de cumplirse un año de las elecciones del 23 de julio, en el Gobierno de coalición "ya solo manda" el PSOE.

Aunque no ha mencionado a Sumar ni a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado que se esté "desperdiciando un oportunidad de oro", ya que en este año se "ha sido incapaz de aprobar una sola medida social".

"De hecho, la primera gran decisión que ha tomado el Partido Socialista, la decisión que de verdad arranca la legislatura, es pactar con el Partido Popular", ha denunciado, en referencia al acuerdo sobre la reforma del poder judicial.

En su opinión, la regeneración democrática y el avance social es justo lo contrario de "la gran coalición que acaba de inaugurar" el PSOE con el PP, al que ha tildado de "organización criminal", y el "giro extremista hacia una supuesta moderación no es más que el preludio de un gobierno de derechas en España".

Pero ha incidido en que "a la derecha solo se le puede ganar por la izquierda" y que pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial supone "lanzar a la sociedad un mensaje muy claro: se acabó la legislatura progresista".

"Es el punto de salida de una nueva etapa en la política española" encaminada hacia la guerra y la austeridad, ha avisado y ha insistido en que "lo que viene no es bueno para la gente".

Ha llamado la atención sobre el plan "trampa" y "sin contenido" de regeneración democrática impulsado por Sánchez para "forzar" al PP a que sea su "socio estratégico" en la legislatura.

"Ahora que ya no está Podemos en el Consejo de Ministros y que en el Gobierno solo manda Sánchez vuelven al camino que siempre desearon", ha criticado Belarra, para quien se está regresando a "ese momento en el que Partido Popular y el Partido Socialista empiezan a ser indistinguibles, porque ambos sirven a los mismos intereses".

En este contexto, ha dicho que los votos de Podemos no servirán para recortar ni retroceder en derechos y ha desvelado que ya han trasladado al PSOE que no votarán a favor el martes del real decreto anticrisis, si no retira el desmantelamiento del bono eléctrico.

"La estrategia trampa de ir colando recortes aquí y allá de forma disimulada con Podemos no va a funcionar", ha señalado Belarra, quien ha avanzado también que si finalmente hay repetición electoral en Cataluña, Podemos se presentará.

Según ha dicho, el proyecto de Podemos es "absolutamente imprescindible en Cataluña", porque "hace falta más que nunca una fuerza política de izquierdas verdaderamente transformadora".

"Nos han tirado al suelo, pero nos vamos a volver a levantar", ha asegurado. EFE

