Ander Cantero: "Vengo a darlo todo desde el primer día de entrenamientos"

Burgos, 12 jul (EFE).- El nuevo jugador del Burgos CF, Ander Cantero, señaló en su presentación que llega a la entidad blanquinegra "a darlo todo desde el primer día de entrenamientos".

"Sentí las ganas de venir a un proyecto en el que se ve que las cosas se están haciendo bien y en el que hay ambición", manifestó el guardameta, quien reconoció que tiene "ganas de hacer una buena pretemporada y estar a tope para ganarme la confianza del cuerpo técnico".

Cantero también explicó cómo se dio su fichaje y reconoció que su primera opción "fue escuchar al Racing de Ferrol por la confianza" y cuando tuvo ambas opciones la cercanía con su casa fue importante.

El guardameta destacó la importancia de la confianza y el trabajo en equipo: "El club quiere que estés aquí y confía en tus capacidades. Me gusta mirar el colectivo y trabajar en equipo. Vengo de una cantera como Tajonar donde siempre nos han educado en el bien del grupo. Intentaré estar disponible para el míster y ayudar al equipo desde el trabajo diario".

"Me he encontrado un club asentado en la categoría con unas instalaciones acordes a ella. Para mí, es primordial el día a día y tener esas facilidades que pueden parecer poco importantes desde fuera, pero que son esenciales para el rendimiento. Esta semana ha sido muy motivante porque me he encontrado lo que esperaba. Solo queda dar lo mejor de mí para sumar y que el equipo gane lo máximo posible", explicó.

El director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, mostró optimismo respecto al mercado de fichajes y señaló que "por situaciones contractuales" tienen que "hacer más movimientos", pero apuntó que "aún faltan muchos días de mercado" y están "bien posicionados" en las primeras opciones. EFE

