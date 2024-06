Manolo González: "Estoy muy orgulloso, tranquilo y confiado"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 27 jun (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, confesó que está "muy orgulloso, tranquilo y confiado" con vistas a la siguiente temporada en Primera División después de renovar como responsable del primer equipo al lograr el ascenso.

El preparador, en rueda de prensa en el Stage Front Stadium, se mostró "optimista" y seguro de sí mismo: "Estoy con muchas ganas y la implicación es máxima. Haremos un buen curso". Además, avanzó que quiere un equipo "valiente" en la máxima categoría.

Respecto a las limitaciones económicas en el diseño de la plantilla de la 2024-25 del Espanyol, Manolo González no se mostró preocupado. "Si alguien piensa que la Primera División no es dura... Es durísima, lo que toca en mi caso es trabajar con los recursos que tengo", comentó.

El técnico blanquiazul explicó que sería "fenomenal tener a Mbappé", pero los entrenadores, apuntó, deben "sacar rendimiento a los futbolistas que tienen". Además, se mostró convencido de que el club intentará confeccionar el mejor bloque posible en función de su capacidad.

Manolo González aseveró que su intención no es "vender una chimenea de humo de la hostia" en referencia a las aspiraciones de la entidad catalana durante el siguiente curso. El preparador apostó por ser "realista", aunque matizó que no se trata de "no tener ambición" en Primera División.

El director deportivo, Fran Garagarza, ensalzó la figura del técnico: "Estamos ante un entrenador de club, que ha trabajado mucho en el barro. Nadie regala nada en este sector y se lo ha ganado. El perfil era claro que era Manolo y la apuesta que se hizo ha salido con buena nota".

El vasco comentó que estamos ante un técnico idóneo para el equipo desde el punto de vista del "juego y personalidad". Garagarza recordó que González estuvo "cerca" de no poder ser el técnico del filial, puesto al que llegó perdiendo dinero: "Le convencimos porque es perico y porque para él era un reto".

Garagarza explicó que en caso de que el equipo se hubiera quedado en Segunda, la elección hubiera sido distinta "para proteger a un entrenador de club". Sin embargo, insistió en que de cara a un ascenso "no había ninguna duda" respecto a la continuidad de Manolo González. EFE

