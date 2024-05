Feijóo pide aglutinar el voto en el PP para "pasar página del sanchismo" y "el Gobierno más retrógrado" en 45 años

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes concentrar el voto en el Partido Popular en las elecciones del 9 de junio para "pasar página a esta época del sanchismo", y del Gobierno "más retrógrado de los últimos 45 años" e iniciar una "nueva época" en España. Tras asegurar que no pueden acostumbrase a la "anormalidad", ha dicho que el país ha tenido "buenos" y "malos" presidentes pero como Pedro Sánchez "ninguno, "ni Zapatero". "Si dispersamos no tendremos fuerza, si concentramos somos imbatibles. Por eso, movilizándonos y concentrando el voto, el 9 de junio vamos a dar una respuesta", ha proclamado Feijóo en un acto electoral en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia junto al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la candidata al Parlamento europeo por esta comunidad, Maravillas Abadía, que ocupa el puesto 22 en la lista. Feijóo ha llamado acudir a las urnas el 9 de junio para "dar respuesta a la mala política y al mal Gobierno" de Pedro Sánchez. "España ha tenido buenos, malos, regulares presidentes del Gobierno, pero como éste ninguno, ninguno. Ni Zapatero", ha aseverado, para añadir que "no es normal lo que está ocurriendo en España". "CAPAZ DE DEJAR VENDIDOS A LOS ESPAÑOLES" Por eso, ante centenares de simpatizantes y afiliados del PP que le han interrumpido coreando 'Oa, oa oa, Feijóo a la Moncloa', el jefe de la oposición ha afirmado que "es el momento de recuperar la credibilidad y la utilidad de las instituciones del Estado", así como "la reputación internacional de España". "Es el momento de comenzar a dejar atrás la decadencia, la desunión, la tensión, el exabrupto, el insulto y la descalificación desde el Gobierno. Es el momento de mirar hacia el futuro, de pasar página a esta época del sanchismo e iniciar una nueva época en nuestro país", ha manifestado, para afirmar que llevan cinco años "padeciendo la agonía de quien es capaz de vender cualquier cosa y dejar vendidos a los españoles". "ESPAÑA ESTÁ PARADA" Y SOLO HA APROBADO LA AMNISTÍA Además, ha señalado que España "está parada" y "sólo ha aprobado una ley": la de amnistía, "que es la mayor cacicada desde que aprobamos la Constitución del 78" y que permite "borrar los delitos" de "unos políticos que han delinquido". "Nosotros no le pedimos perdón, nosotros le pedimos que cumplan la ley", ha resaltado. Feijóo ha afirmado que la respuesta de la gente el 9 de junio "no se va a poder silenciar". "La respuesta a quien no te ayuda con el negocio que tienes que sacar adelante cada día. La respuesta a quien etiqueta por querer pasear tranquilamente por las calles de España y le llaman xenófobos simplemente por pedir seguridad en las calles de tu país", ha agregado. Además, ha subrayado que España tiene un presidente que "dice que es un líder que va a traer la paz mundial y no es capaz de poner paz en su Gobierno. "Esta semana han roto la disciplina de Gobierno seis o siete veces", ha exclamado con ironía, para añadir que así "cómo le van a hacer caso fuera" del país. "MENUDA VERGÜENZA" CON "LOS PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN" Según Feijóo, "no es normal que el presidente del Gobierno solo se preocupe de sus intereses personales". "No es normal que el presidente del gobierno se dedique a resistir, pero ya haya dimitido de gobernar", ha denunciado. Tras asegurar que en España tienen el "Gobierno más retrógado de los últimos 45 años", Feijóo ha criticado que a Sánchez, cuando hay una noticia que "no le gusta", diga que es un "tabloide digital" y ha preguntado si cuando la publican medios como Le Figaro, Le Monde, o Il Corriere de la Sera también son tabloides digitales. "Menuda vergüenza hemos pasado estas últimas semanas viendo los problemas de corrupción que acechan al presidente del Gobierno en todos los periódicos de Europa. Entiendo yo que no serán tabloides digitales. ¿O es que un tabloide digital es aquel que osa trasladar un hecho y es un buen periódico aquel que lo oculta?", ha preguntado, para denunciar que se dediquen a dar "lecciones de democracia" y "cercenar los derechos y libertades". A renglón seguido, ha afeado al Gobierno hablar "mal" de los empresarios. "Eso sí, si eres empresario amigo del Gobierno, igual te firma una carta de recomendación la esposa del presidente del Gobierno. Y si te la firma tienes posibilidades de ser adjudicatario de obra pública", ha enfatizado. SÁNCHEZ, COMO "EL REY SOL" Es más, ha dicho que el Gobierno cree que está en "un circo" o en "una obra de teatro" y "entonces el rey Sol se pasea por la Corte, decide refugiarse en su palacio durante cinco días, suspender las actividades y engañar a todo el pueblo diciendo que se va para que le pidan que vuelva". "Ni se ha ido ni le hemos pedido que vuelva. Lo que queremos es votar y que se vaya", ha proclamado, criticando "el show que ha montado durante cinco días" y aconsejándole "respetar un poco más a este viejo pueblo". Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "solo tiene una función: servir a su amo". "No lo digo yo. Eso de que Sánchez es el puto amo lo dicen sus ministros", ha exclamado, censurando las palabras del ministro Óscar Puente que le definió así hace un mes. Además, ha criticado que Sánchez trate a los jóvenes "como niños" cuando España tiene "el mayor paro juvenil de la UE" y ha afirmado que "de las familias solo se acuerdan para recaudar". "Decir que la economía española va como un cohete, es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", ha indicado. ACONSEJA AL GOBIERNO DE MURCIA "PLANTAR CARA" Feijóo ha afirmado que la Región de Murcia sale perdiendo con Sánchez y también con Ribera como candidata del PSOE a las europeas. "Han sido el tándem más dañino para la agricultura, para la industria, para el transporte marítimo y para el agua", ha manifestado, para añadir que esta región "es el ejemplo de una comunidad discriminada por el Gobierno socialista". Así, se ha referido al "último agravio" y se ha preguntado "por qué los demás pueden tener puertos de contenedores y aquí" ven "los barcos pasar y nadie puede atracar para dejar los contenedores en este puerto". "¿Por qué no se puede hacer un proyecto que tiene financiación y que no necesita el dinero de los demás?", ha preguntado, para añadir que "no se puede humillar" a esta región, que además "es la huerta de Europa". Por eso, ha dicho que es el "momento de plantar cara" y decir que Murcia "quiere crecer y quiere crear".