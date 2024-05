Sito Alonso: "Quedan cosas para hacer el sábado"

Murcia, 22 may (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró que "quedan cosas para hacer el sábado" y que harán "todo lo posible para sacarlo adelante" en el tercer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa frente al Valencia Basket, contra el que su equipo perdió por 72-83 en casa tras haberse impuesto por 86-96 a domicilio.

Sito hizo una valoración del partido: "Empezamos un poco dubitativos con la necesidad de ganar para sentenciar la eliminatoria lo más rápidamente posible y eso hizo que nos bloqueásemos. Nos fuimos siete abajo al descanso sin hacer un buen baloncesto y hubo un momento determinante en el tercer cuarto cuando lanzamos tres tiros liberados que no entraron. A partir de ahí ellos volvieron y nosotros fuimos a remolque aunque luchamos. Más tarde hubo otra jugada clave en la que peleamos por recuperar el balón y acabó metiendo la canasta Josep Puerto".

Tocará jugarse el pase a las semifinales el sábado a las nueve menos cuarto en el pabellón Fuente de San Luis. "Volveremos a Valencia sabiendo que otra derrota del rival en su pista sería un desastre e iremos a intentar que eso pase allí. Nos rearmaremos y mentalmente estamos bien porque vamos 1-1 en la eliminatoria", manifestó el preparador universitario.

"Quedan cosas para hacer el sábado y haremos todo lo posible para sacarlo adelante. Tenemos un alto porcentaje para lograrlo", agregó.

El entrenador del conjunto grana hizo debutar al pívot francés Yannis Morin, fichado por las bajas de los lesionados Simon Birgander y Marko Todorovic, y que aportó una muy buena energía, además de cuatro puntos y siete rebotes para 10 de valoración en los 18 minutos que estuvo en la pista.

"Estuvo muy bien y me gustó su partido. Jugó un encuentro extraordinario teniendo en cuenta el poco conocimiento que tiene de la Liga y la presión que había", apuntó.

El técnico madrileño aludió al apoyo que dio la afición en este choque: "No me imaginaba el día que llegue que iba a haber un ambiente en el Palacio como el que vivimos en este partido. Nunca había visto rugir el pabellón de este modo y me encantó y me hizo sentir mucha satisfacción porque es un sentimiento".

La cuestión física se antoja fundamental para el desenlace de esta dura confrontación y el desgaste lo tienen ambos equipos. "Ellos están más habituados y no tenemos miedo a caer en el abismo porque nosotros no tenemos abismo. Esto que consiguió el Valencia Basket es algo normal y trataremos de hacer un buen encuentro en su pista", comentó Sito. EFE

