La acusación popular del caso Chavero mantiene la prisión permanente revisable "por violación y asesinato"

La abogada de la acusación popular por el asesinato de Manuela Chavero, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, Patricia Catalina, ha mantenido su petición de prisión permanente revisable para el acusado, Eugenio Delgado, por "la violación de Manuela y su asesinato", ya que a su juicio, "este sujeto no puede estar reinsertado en la sociedad". Una pena de prisión permanente revisable que es "acorde" al "daño irreparable" que el acusado ha provocado, ha señalado la abogada, quien ha considerado que el asesinato fue "con alevosía y ensañamiento" por los "tremendos golpes" que le propinó a la víctima, al que mostró su "máximo desprecio a la vida" de Manuela, y "a su integridad sexual". Patricia Catalina se ha pronunciado de esta forma en su informe final que ha expresado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz desde este pasado lunes por el asesinato de Manuela Chavero en julio de 2016 en Monesterio, con Eugenio Delgado como único acusado. Según ha dicho, Manuela Chavero "tuvo que tener una muerte tan dura", que el acusado "tiene que tener una condena conforme al dolor que ha causado", que permita "mantenerlo fuera de la sociedad", tras lo que ha negado que Eugenio Delgado colaborara con la justicia, ya que tuvo más de cuatro años el cadáver enterrado en su finca, y solo confesó dónde estaba "cuando se vió acorralado" por la Guardia Civil. La abogada ha lamentado que el acusado "enterró a Manuela con un auténtico animal", en un lugar "terrorífico" con un zorro muerto colgado, "como terrorífico fue el crimen", que a su juicio, "fue un asesinato "premeditado" de tal forma que Manuela "no fue una víctima de oportunidad", ha aseverado. "No existe atenuante alguno posible que se le pueda aplicar a este señor", ha señalado Patricia Catalina, quien le ha pedido al jurado que en su deliberación "lo valoren todo, ya no desde el corazón, sino desde la lógica", ya que a su juicio "sí que hay prueba más que suficiente de cargo para poder enervar la presunción de inocencia de este señor", tras lo que ha concluido pidiendo que "se haga justicia para Manuela".