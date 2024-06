Un corazón, dos equipos: Bellingham se reencuentra con el Borussia en la final de la Champions

El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. (Manu Fernández/AP Foto)

Este sábado se juega la final de la Champions entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Un gran duelo entre dos imponentes clubes europeos, dos titanes que se medirán para conquistar la copa, la orejona. Los blancos podrían conseguir su decimoquinto trofeo, mientras que los alemanes se harían con su segundo. Dejando a un lado lo deportivo, este sábado 1 de junio Jude Bellingham se reencontrará con su anterior equipo, ese que le ha visto crecer como persona y como jugador, ese que le dio su primera gran oportunidad. Este sábado, Wembley vivirá la batalla interna del inglés: los blancos vs. los amarillos; Real Madrid vs. Borussia Dortmund; el club en el que se hizo futbolista vs. el equipo en el que se hizo estrella.

Jude dejó su Birmingham natal en el año 2020 para poner rumbo a Dortmund y vestir la camiseta del Borussia. Ese joven de tan solo 17 años acababa de firmar su primer gran contrato con un grande de Europa. Su desembarcó en Alemania fue redondo. El primer partido en el que vistió la camiseta amarilla para enfrentarse al MSV en la Copa de Alemania marcó un gol, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del club en un partido oficial. Poco después disputó su primer partido de Champions ante el Lazio, aunque no fue hasta pasados unos meses cuando abrió su saca goleadora en la competición de las estrellas ante, ni más ni menos, que el Manchester City.

Dos temporadas después, lució el brazalete de capitán en más de un encuentro, incluso en la competición europea. A los 19 años se convirtió en el jugador más joven en alcanzar las 50 victorias en la Bundesliga. Y es que si algo tiene el equipo alemán es que forma grandes jugadores, pero con Bellingham rompió el molde. Edin Terzić, el entrenador del Dortmund, aseguró: “El Borussia Dortmund es conocido por formar talentos, pero Jude, con 19 años... Era como el chico de 19 años más mayor que he visto nunca”.

Había nacido una estrella, pero necesitaba un escenario que le acompañara, necesitaba codearse con los de su misma talla, con aquellos nacidos para conquistar los mejores títulos, ganar partidos imposibles y tocar el cielo de todas y cada una de las ciudades en las que agrandar el palmarés de su club. Necesitaba un equipo en el que explotar sus dotes. Y, entonces, el Real Madrid llamó a su puerta.

Bellingham, rumbo a Madrid

El 7 de junio se hacía oficial: Bellingham era un jugador de la plantilla blanca. A sus 19 años, había aterrizado en uno de los mejores clubes del mundo, si no el mejor. Y lo cierto es que no tardó en demostrar que tenía talento suficiente para jugar en él. El 12 de agosto de 2023, el equipo se enfrentaba al Athletic de Bilbao en el primer partido de LaLiga, el inglés salió de titular y marcó su primer gol con su nuevo equipo, para registrar un nuevo comienzo redondo. Ese fue el inicio de una gran relación, ya no con sus nuevos compañeros y su nuevo equipo, sino con la afición. Fue una conexión casi instantánea.

Jude Bellingham con la camiseta del Borussia Dortmund. (Thilo Schmuelgen/Reuters)

Ante el Almería, en la segunda jornada marcó dos goles y dio una asistencia. Contra el Celta volvió a ver portería, y de nuevo ante el Getafe. En tan solo cuatro partidos, Jude se había convertido en el máximo goleador de los blancos y de la competición doméstica. Y la grada no tardó en reconocérselo. Los aficionados adoptaron un himno que les acompañaría durante toda la temporada, en cada gol del inglés. Se convirtió en una especie de ritual o costumbre: Bellingham celebraba el tanto con los brazos abiertos y mirando a la grada y los seguidores entonaban Hey Jude, la canción de los Beatles y un clásico en el Bernabéu.

El centrocampista ha concluido la temporada con unos números épicos. Ha registrado 23 goles, 19 en la competición doméstica y cuatro en Champions. Además, ha dado 12 asistencias en lo que va de campaña. También ha levantado su primera liga y ahora podría hacerse con su primera Champions. El problema es el equipo que tendrá enfrente.

La pregunta que descolocó a Jude Bellingham

Real Madrid vs. Borussia Dortmund

Este sábado, Jude vestirá de blanco, pero tendrá el corazón dividido: tendrá que enfrentarse al club que le vio crecer y tratar de arrebatarle la gloria, esa que tanto le ha costado y que tanto lleva sin ganar, desde 1997, cuando se alzó con la orejona tras imponerse a la Juventus en la final de la Champions.

Todas las apuestas apuntan a que será el club blanco quien se alce con la victoria. Todos los análisis dan por favorito al Real Madrid. Mientras que el inglés tendrá una lucha interna: quiere conquistar su primera Champions, pero no quiere arrebatársela al Dortmund, a su equipo, a su escuela.