Buxadé sobre que Bildu no llame terrorista a ETA: "No lo reconocemos como partido político y tiene que ser ilegalizado"

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reiterado el posicionamiento que mantiene su partido desde su constitución relativo a que Bildu "tiene que ser ilegalizado", máxime después de que el candidato de dicha formación a lehendakari, Pello Otxandiano, ha descartado este martes calificar a ETA como banda terrorista. "Si Bildu no se reconoce como heredera del terrorismo, los españoles reconocen a Bildu como la heredera del terrorismo, y nosotros no reconocemos a Bildu como un partido político y por eso tiene que ser ilegalizado", ha señalado al respecto Buxadé, en declaraciones a Europa Press, antes de su participación esta tarde en Mérida en un acto público de Vox. En este sentido, ha remarcado que su partido "desde el mismo momento" de su constitución ha venido reclamando la ilegalización de "todos los partidos separatistas", y ha reprochado al resto de formaciones "llamadas constitucionalistas" no hayan apoyado esta petición. "Lo hemos pedido desde hace tiempo (la ilegalización de todos los partidos separatistas), desde el mismo momento de la constitución de Vox, lo hemos planteado ante el Congreso de los Diputados y la pena es que el resto de los partidos llamados constitucionalistas no se han enterado aún de que el fundamento de la Constitución es la unidad de España, la seguridad y la libertad de los españoles", ha dicho. "Bildu tiene que ser ilegalizado como tienen que ser ilegalizados todos los partidos separatistas", ha incidido Buxadé. Finalmente, preguntado sobre la respuesta dada por el Gobierno central después de que el candidato de Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, no haya querido calificar a ETA como una banda terrorista, Jorge Buxadé se ha preguntado en realidad "quién manda" en España. "Pero si es que en realidad Sánchez yo no sé si es socio o en realidad servidor de Otegi... Ya no sabemos quién manda, si Otegi, Puigdemont y el rey de Marruecos o Sánchez, o todos forman parte del mismo conglomerado anti-español", ha espetado.