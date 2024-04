Sumar presume de marcar la agenda del Gobierno tras asumir el PSOE la supresión de la 'Golden Visa'

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reivindicado que su formación es el "motor" del Gobierno y marca la agenda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asumir el PSOE la supresión de las 'Golden Visa'. Además, durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha deslizado que su socio de coalición adopta esta decisión ante la "concatenación" de elecciones en este semestre y le reta a asumir más medidas si de verdad considera que esta legislatura debe ser la de reformas en vivienda. Errejón ha criticado que la 'Golden Visa' es una medida "clasista", que debía terminar porque favorecía la economía sumergida y encarecía el precio de la vivienda. Asimismo, ha desgranado que su eliminación era una de las cuestiones que negociaba con el PSOE de cara a los nuevos Presupuestos Generales, aunque los socialistas desistieron de presentar para prorrogar los del año pasado, y que aún no se puede hablar de derogación de la 'Golden Visa', dado que por ahora el Consejo de Ministros solo ha abordado un informe al respecto. De todas formas, para Errejón queda claro que es Sumar quien "marca el paso del Gobierno" y empuja las principales medidas. Así y aunque es una bandera que llevan años defendiendo, celebra que el PSOE la acepte al ser una buena iniciativa. También ha entonado un "aleluya" tras proclamar el PSOE que esta legislatura debe ser la de vivienda, pero que para meter mano al "agujero negro" del mercado inmobiliario hay que avanzar más, como regular el alquiler turístico y vacacional, así como prohibir la compra de pisos a no residentes si no es para afincarse en España. Al hilo de sus compañeros de bancada y lo manifestado por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, Errejón ha instado al PSOE a subir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Durante su comparecencia y cuestionado sobre si la posición del PSOE reduce el campo de acción política de Sumar, Errejón ha admitido también que sospecha que el actual ciclo electoral influye en la posición de su socio, aunque se alegra de que los socialistas acepten eliminar la 'Golden Visa' aunque lo haga "tarde". Así, ha lanzado a su socio de coalición que el Gobierno al final "saca pecho" de las propuestas de Sumar, como pasó también con la subida del salario mínimo. "Sumar es el motor social del Gobierno y esto no es una pugna contra nadie. Esto es un motivo de orgullo y sobre todo una forma de trabajar. A nosotros nos parece bien y vamos a seguir de empujando así para que las medidas que propone algunos, después se conviertan en leyes. Nos enorgullecemos de que la agenda del Gobierno sea la agenda de sumar", ha zanjado. Fuentes de la coalición han desgranado, no obstante, que les preocupa también la "mirada estrecha" que adolecen los socialistas, dado que en época de elecciones busca posiciones más a la izquierda cuando lo estratégico sería por parte del PSOE tratar de ensanchar la base social de la coalición. Por tanto, avanzan de cara a la comparecencia de Sánchez mañana en el Congreso que enviarán un mensaje de refuerzo de la coalición y terminar con posiciones de reivindicar avances en solitario.