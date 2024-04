El Gobierno ofrece "mano tendida" para renovar la Ley de Seguridad Nacional, pero el PP exige consenso "de verdad"

El Gobierno ha ofrecido este martes "mano tendida" a la oposición para renovar la Ley de Seguridad nacional de 2015, pero el PP le ha exigido "consenso de verdad", con un diálogo previo entre los dos grandes partidos. El Consejo de Ministros aprobó en 2022 un proyecto para incorporar siete nuevos artículos a la Ley de Seguridad Nacional para regular la contribución de recursos en caso de crisis y crear una reserva estratégica que permita al Estado hacer frente a emergencias como la de la COVID-19. El PP anunció su voto en contra al considerar que la modificación implementaba "una especie de mili civil obligatoria" para "movilizar a la población civil" cuando "le diera la gana" al presidente, Pedro Sánchez, y que le "daba poder absoluto". No obstante, finalmente permitió que comenzara su tramitación en el Congreso al rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts en una votación. Vox y Ciudadanos también votaron a favor de dar luz verde a la renovación de la norma. Pero, el proyecto caducó en la Cámara Baja al disolverse las Cortes por el adelanto de las elecciones generales. ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO El jefe del Gabinete de la Presidencia, Óscar López, ha comparecido este martes en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, donde ha trasladado la "voluntad clara" del Gobierno para renovar la Ley de Seguridad Nacional en consenso con el resto de fuerzas políticas porque "es una cuestión de Estado". López ha lamentado que la tramitación parlamentaria de la anterior modificación "no saliera adelante por la falta de acuerdo y de consenso", por lo que ha reiterado la "mano tendida" del Ejecutivo para llegar a un acuerdo. No obstante, en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2024, aprobado a finales de marzo, el Gobierno no ha incluido iniciativa alguna para renovar la ley. NO PUEDE SER ALGO UNILATERAL De su lado, el diputado del PP Rafael Hernando se ha mostrado favorable, pero ha hecho hincapié en que la modificación de la norma ha de llevarse a cabo "por consenso de verdad". "Ustedes entienden el consenso como una cuestión absolutamente unilateral", ha añadido. La diputada del PSOE Zaida Cantera también ha indicado el interés de su grupo por renovar la legislación y ha subrayado que la anterior modificación "entró en el Congreso consensuada con el PP" y fue concebida por técnicos del Departamento de Seguridad Nacional, acusando a los 'populares' de cambiar de opinión "en el último momento".