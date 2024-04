Montero (PSOE) defiende las leyes de memoria frente a PP y Vox: "Al pan pan, al vino vino y a las víctimas, reparación"

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que los socialistas repararán a las víctimas frente a PP y Vox que "niegan las leyes de memoria democrática", con su derogación en las comunidades en las que gobiernan, y que ellos recurrirán. "Al pan pan, al vino vino; a la justicia, justicia; y a las víctimas, reparación", ha afirmado. Montero se ha trasladado este jueves a Bilbao para respaldar al candidato a Lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, en el acto de inicio de la campaña a las elecciones del 21 de abril, que los socialistas desarrollarán con el lema 'Vota al que decide/Erabakia zurea', convencidos de su papel será "determinante para el futuro de Euskadi" y con la pretensión de aumentar sus diez parlamentarios actuales. La vicepresidenta ha destacado la historia y valores del PSOE, con una trayectoria de más 140 años, y se ha congratulado de que el Partido Socialista "no sea una noche de verano, esos que aparecen y que inmediatamente sucumben". De esta forma, ha recordado a las miles de socialistas que murieron por sus ideas y ha reivindicado "los valores democráticos", los que "niegan el PP y Vox en los lugares donde gobiernan" porque "niegan las leyes de memoria democrática y los valores de la democracia". "Lo que reivindicamos es justamente la causa de aquellos que fueron torturados o violentados porque la democracia era secuestrada por parte de aquellos que quisieron callarla y lo hicieron durante más de 40 años y es por eso que nosotros desde el Gobierno de España, desde todos los lugares donde tengamos capacidad, vamos a poner recursos a esas derogaciones de las leyes, porque al 'pan pan, al vino vino; a la justicia, justicia; y a las víctimas, reparación", ha remarcado. María Jesús Montero ha subrayado que defiende estas ideas hoy en el País Vasco, donde el PSE-EE, no es solo "el vertebrador de la sociedad vasca, no ha sido y es solo el que mejor ha entendido el diálogo, la palabra, la convivencia", sino que "han aportado esos valores al conjunto del PSOE". "Sabemos de diálogo, de convivencia, de entendimiento, de vertebración, de cohesión social porque nuestros compañeros y compañeras aquí, en el País Vasco, siempre han sido una lección de dignidad, de valentía, de compromiso, y de que el paso adelante en el servicio público era la mejor herencia que se le podía dejar a las generaciones futuras", ha indicado. (Habrá ampliación)