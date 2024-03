El Gobierno de Murcia manifiesta su "preocupación" por la falta de consenso en la financiación para aplicar la LOSU

El Gobierno de Murcia ha manifestado su "preocupación" por la falta de consenso en la financiación para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según han informado fuentes de la comunidad autónoma en una nota de prensa. Desde el ejecutivo regional han asegurado que el Gobierno central, "de forma unilateral y totalmente al margen de las comunidades autónomas", ha decidido rechazar la propuesta realizada por éstas en la reunión de trabajo establecida hace dos semanas. En la última reunión, de las tres celebradas por el grupo de trabajo para la implantación de la LOSU, el pasado 4 de marzo, las comunidades autónomas presentaron una propuesta unánime de financiación de las plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar. Esta consistía en que el Estado se hacía cargo del gasto que implican las plazas de profesor ayudante doctor durante los primeros seis años y las comunidades autónomas hasta el final de la vida laboral de los mismos. A tenor del anuncio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha sido rechazada. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha afirmado al respecto que "la aplicación de esta ley implica un sobrecoste para todas las universidades españolas, que no ha sido calculado adecuadamente por el Gobierno central, y además, ahora pretende que se asuma en gran parte por las comunidad autónomas. Hemos sabido por la prensa que nuestra propuesta se ha rechazado y que el Gobierno central solo financiará las dos terceras partes de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias durante los primeros seis años". El consejero ha añadido que "siguen existiendo discrepancias, no solo con las comunidades autónomas, que son las que se tendrían que hacer cargo de un gasto no previsto, sino también con algunas universidades, en cuanto al número de profesores ayudantes doctores necesarios". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reunió el pasado viernes con la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para trasladarles su decisión de sufragar únicamente el coste de las dos terceras partes de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias, para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU durante los seis primeros años. "La mayoría de las comunidades rechazamos el anuncio realizado por el Gobierno y mostramos nuestra disconformidad, una vez más, por la forma de actuar debido al compromiso económico que significa para las comunidades autónomas esta aplicación de medidas unilaterales adoptadas sin previo consenso", ha manifestado Juan María Vázquez, quien ha concluido exigiendo al Gobierno central "que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para que se acuerde un modelo de financiación justo, proporcional y posible, en el que se puedan asumir las consecuencias de la implantación de la Losu que debemos acometer las comunidades autónomas".