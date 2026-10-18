Milei viaja a una Europa en crisis: reunión en España con Díaz Ayuso, economía austríaca y batalla cultural contra la izquierda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Javier Milei, en la Real Casa de Correos

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Javier Milei emprenderá mañana un viaje a una Europa atravesada por protestas y tensiones políticas que presionan a varios gobiernos, con Francia como epicentro. Su destino será España, que se prepara para celebrar elecciones generales anticipadas en noviembre y donde el socialista Pedro Sánchez, su principal enemigo ideológico en ese país, intentará continuar en el poder. En ese escenario, el presidente argentino combinará una agenda vinculada con la Escuela Austríaca de Economía, un nuevo encuentro con Isabel Díaz Ayuso y su batalla cultural contra la izquierda y las amenazas que, según sostiene, enfrenta Occidente.

Infobae pudo reconstruir las actividades que Milei desarrollará durante su breve estadía en Madrid. El mandatario partirá de Buenos Aires el lunes 19 de octubre a las 23, llegará a la capital española el martes 20 a las 18.30 —13.30 de la Argentina— y concentrará sus compromisos en la jornada del miércoles 21. Viajará acompañado por Adrián Ravier, economista libertario especializado en la Escuela Austríaca y actual vocero presidencial. Su presencia se vincula con el perfil académico de las actividades previstas.

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La principal cita política será a las 17 del miércoles —12 de Buenos Aires—: Milei se reunirá nuevamente con Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esa región y figura gravitante de la derecha española. Hay, en cambio, una ausencia relevante en el programa: hasta ahora no está confirmado un encuentro personal con Santiago Abascal, presidente de Vox y su principal aliado político en España. Fuentes de Vox dijeron a Infobae que Abascal estará dedicado a actividades electorales fuera de Madrid. Desde el Gobierno argentino coincidieron en que la reunión no está confirmada, aunque no descartaron por completo un contacto.

Las protestas en Francia vienen escalando y presionan a otros países de Europa (foto Reuters)

El primer compromiso del miércoles comenzará a las 9.30 de Madrid —4.30 de la Argentina—, con una presentación en el Fórum Europa de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, ubicado sobre la calle Alcalá. La organización anuncia el inicio del desayuno informativo para las 9.45 —4.45 en Buenos Aires— y confirmó que el economista español Daniel Lacalle será el encargado de presentar al mandatario. Será una tribuna ante referentes económicos y empresariales.

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A las 13 —8 de la Argentina—, la agenda presidencial prevé su participación en la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos. La convocatoria académica anuncia el comienzo general del congreso a las 14 —9 en Buenos Aires— y establece que las actividades se extenderán hasta el viernes 23. Convocará a investigadores de mercado, moneda, banca, ciclos económicos y filosofía política. Milei solamente participará de la primera jornada, porque tiene previsto abandonar España esa misma noche.

La Escuela Austríaca, Milei y Jesús Huerta de Soto

Javier Milei condecoró con la Orden de Mayo al economista español Jesús Huerta del Soto

Entre las principales figuras de ese encuentro estará Jesús Huerta de Soto, economista español y catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Milei le atribuyó públicamente una influencia decisiva en su formación intelectual. El programa académico incluye una conferencia magistral a cargo del profesor, y se descuenta que ambos mantengan una reunión personal durante la visita.

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El vínculo entre los dos economistas libertarios tiene antecedentes concretos. En abril de 2025, Milei condecoró a Huerta de Soto con la Orden de Mayo y lo definió como “un coloso de las ideas de la libertad”. También lo reivindicó entre sus mentores intelectuales, junto con Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause. En aquella ceremonia vinculó las reformas de su administración con las ideas de esos economistas. La reunión madrileña, por lo tanto, le permitirá regresar al ámbito académico donde se desarrollan discusiones que inspiraron parte de su programa económico, desde la reducción del tamaño del Estado hasta las críticas al intervencionismo y la defensa del mercado.

Las actividades académicas y el encuentro con Díaz Ayuso muestran la articulación de Milei con una red internacional de dirigentes e intelectuales liberales y conservadores. Para el Presidente, Madrid ha sido una de las principales plataformas europeas de esa proyección. Ayuso también defiende impuestos bajos, iniciativa privada y una posición de fuerte confrontación con el socialismo.

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Díaz Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid desde 2019 y encabeza el PP madrileño. Tiene mayoría absoluta regional y alta visibilidad por sus enfrentamientos con Sánchez. En junio de 2024 recibió a Milei en la Real Casa de Correos y le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una ceremonia que tuvo especial repercusión porque se produjo durante una crisis diplomática entre Buenos Aires y Madrid. En enero de este año volvieron a encontrarse, esta vez en la Casa Rosada.

El nuevo encuentro se producirá en un país que acaba de ingresar en la recta hacia una elección anticipada. Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre y convocó a los españoles a votar el 29 de noviembre, después de una etapa de desgaste parlamentario y de dificultades para sostener acuerdos políticos. La campaña formal comenzará el 13 de noviembre, pero ya avanzan las negociaciones y definiciones de candidaturas. Es ese clima de precampaña el que encontrará Milei a su llegada a Madrid.

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La campaña española y una Europa en llamas

17/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE (foto Europa Press)

El PSOE, partido del presidente del Gobierno, afronta además el impacto de causas judiciales vinculadas con antiguos dirigentes socialistas. Esta semana, el Tribunal Supremo rechazó un recurso contra las condenas al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Y, en paralelo, la Justicia continúa investigando presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública que involucran al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Son expedientes distintos, que la oposición utiliza en el debate sobre corrupción.

En ese contexto se encuentra también el proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Ayer, Sánchez apareció públicamente junto a ella en un acto del PSOE en Fuenlabrada, donde fue proclamado candidato y buscó movilizar al electorado progresista. Allí defendió el sistema público de pensiones y lanzó una frase con resonancias de la política argentina: “Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan”.

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Las diferencias de Sánchez con Milei vienen de lejos. El 19 de mayo de 2024, durante un acto organizado por Vox en Madrid, el mandatario argentino hizo una alusión a Sánchez y calificó de “corrupta” a su esposa, sin nombrarla directamente. El Gobierno español exigió una disculpa y llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, en el comienzo de una crisis bilateral que escaló posteriormente. También cuestionó el socialismo y la justicia social. La hostilidad política no impidió que Milei mantuviera contactos con otros dirigentes españoles, principalmente Díaz Ayuso y Abascal.

La cuestión migratoria agregó otra fuente de tensión a la campaña. La invasión de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta, a fines de julio, desencadenó una emergencia humanitaria y un conflicto diplomático que todavía tiene consecuencias. El episodio reavivó el debate sobre fronteras e inmigración, en el que Milei tiene posición rotunda de rechazo a la “invasión” de países occidentales.

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Mientras tanto, el PP y Vox evalúan sus movimientos para las elecciones del 29 de noviembre. Vox estudia retirar candidaturas al Senado en algunas provincias para no dividir el voto de la derecha, frente a listas conjuntas de la izquierda. Por ahora se trata de una alternativa bajo análisis, no de un pacto electoral general cerrado. Esa discusión ocurre precisamente cuando Milei prepara su visita y en medio de la actividad de campaña que, según Vox, mantendrá a Abascal fuera de Madrid.

El viaje del presidente argentino coincidirá, además, con las secuelas de semanas de violencia y movilizaciones que sacudieron a Europa. Solo ayer, en Francia, unas cientos de miles de personas salieron a manifestarse. Las protestas por el costo de vida y los servicios públicos derivaron en enfrentamientos violentos, saqueos e incendios. El gobierno de Emmanuel Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu enfrentaron una nueva demostración del malestar social en un país que también se aproxima a sus elecciones presidenciales de 2027. Para varios observadores internacionales, detrás de esas manifestaciones hay también un conflicto más profundo, vinculado al fracaso del Estado de Bienestar y de la política de integración que impulsaron gobiernos de centro y de izquierdas.

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Una multitud se concentra frente al edificio del ayuntamiento de Limoges, en Francia, mientras se registran llamas y columnas de humo negro y blanco en el exterior de la fachada. Varias personas observan la situación en la plaza mientras el humo se eleva y cubre parte de la estructura del inmueble.

Es que también hubo escenas de tensión en otros puntos del continente. En Milán, la policía italiana utilizó gases lacrimógenos después de enfrentamientos con manifestantes que protestaban por los precios; en Bolonia se registraron incidentes y detenciones. En Bruselas, estudiantes salieron a la calle por el costo de la educación superior y las reformas propuestas, con choques entre algunos grupos y las fuerzas de seguridad. En Lisboa también hubo movilizaciones por el encarecimiento de la vivienda. Los reclamos fueron diferentes, pero reflejaron la presión social en varios países europeos.

Es sobre ese telón de fondo que Milei volverá a reivindicar, previsiblemente, sus posiciones ideológicas. Su punto de partida más reconocible sigue siendo el discurso pronunciado en enero de 2024 ante el Foro Económico Mundial, en Davos, cuando afirmó: “Occidente está en peligro”. Allí argumentó que los dirigentes occidentales habían abandonado los principios de la libertad en favor de distintas formas de colectivismo y presentó al socialismo como una amenaza económica, cultural y política. Un año después, en el mismo escenario, dirigió sus críticas al progresismo, al denominado wokismo y a las políticas de inmigración masiva, que considera incompatibles con la preservación de los valores occidentales.

No está confirmado que Milei repita cada planteo ni que intervenga formalmente en la campaña española. Pero la crisis europea y sus vínculos con la derecha española dan al viaje una dimensión que excede las conferencias académicas. La agenda prevé que Milei despegue de Madrid el miércoles a las 21 —16 en la Argentina— y aterrice en el sector militar de Aeroparque el jueves 22 a las 7. En menos de dos días en España, combinará su relación con la Escuela Austríaca, un encuentro con una figura central del PP y la proyección internacional de una batalla ideológica que considera parte esencial de su gobierno.