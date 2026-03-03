España

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estas tres cosas bajan la hormona del estrés”

Las tres estrategias son fáciles de hacer y harán que se reduzca el cortisol en cuestión de minutos

Guardar
Formas de reducir el estrés.
Formas de reducir el estrés. (Montaje Infobae)

El estrés cotidiano puede hacer que el cuerpo permanezca en estado de alerta durante horas o incluso días. Esto ocurre porque el cerebro activa mecanismos de defensa ante cualquier señal de peligro o tensión, liberando una hormona llamada cortisol. El doctor Rodrigo Arteaga afirma que existen formas sencillas y rápidas de ayudar al organismo a reducir estos niveles elevados sin necesidad de medicación ni técnicas complicadas.

La ciencia respalda que ciertas acciones cotidianas pueden influir directamente en el sistema nervioso y el equilibrio hormonal. A través de su cuenta de TikTok, el doctor Arteaga (@Dr.rodrigoarteaga) explica que, pequeños gestos como tararear, controlar la respiración o dar un abrazo largo impactan sobre el nervio vago y la producción de oxitocina, dos piezas clave para relajar el cuerpo y calmar la mente. Estas estrategias no requieren habilidades especiales ni equipos, solo unos minutos de atención y disposición.

“Estas tres cosas bajan la hormona del estrés”, resume el especialista. No es necesario hacerlo de manera perfecta ni buscar resultados inmediatos, sino incorporar estos hábitos en la rutina diaria para notar cambios reales. Cada técnica actúa sobre una vía diferente, pero todas favorecen que el corazón lata más lento, la respiración se estabilice y el cuerpo recupere la calma tras momentos de tensión.

Tararear o cantar durante unos minutos

El primer consejo del doctor Arteaga consiste en tararear o cantar de forma sostenida, aunque no se domine el canto. “Sé que suena raro, pero funciona”, explica. Hacer un sonido continuo obliga a que la respiración se vuelva más lenta y uniforme, lo que genera cambios inmediatos en el organismo.

El estrés se dispara en España: a la cabeza de Europa en sufrimiento psicológico y con más visitas al médico.

Según el especialista, este gesto sencillo activa vías del nervio vago, una estructura que conecta el cerebro con el corazón y otros órganos internos. Al estimularlo, la frecuencia cardíaca disminuye y el cuerpo abandona su estado de alerta. “Cuando el corazón late más lento, puede salir de su estado de alerta y el cortisol comienza a bajar con el tiempo”, sostiene el doctor. No es necesario que el sonido sea bonito ni que dure mucho: basta con mantenerlo durante algunos minutos para notar el efecto.

Tararear o cantar puede parecer una actividad recreativa, pero tiene un fundamento fisiológico. El nervio vago es clave en la regulación del equilibrio entre tensión y relajación. Al favorecer su activación, se facilita que el organismo pase de una respuesta de defensa a un estado de descanso y recuperación, lo que a largo plazo ayuda a mantener los niveles de cortisol bajo control.

Respiración lenta con exhalación prolongada

La segunda recomendación de Arteaga es controlar la respiración, especialmente en situaciones de ansiedad o nerviosismo. El método es simple: inhalar por la nariz durante cuatro segundos y exhalar, también por la nariz o por la boca, entre seis y ocho segundos. “Respirar por la nariz evita que respires de más y ayuda a mantener el ritmo controlado”, detalla el doctor.

El punto clave está en hacer que la exhalación dure más que la inhalación. Este patrón respiratorio, breve y repetido durante un par de minutos, provoca una reducción inmediata de la frecuencia cardíaca. “La exhalación más larga es de lo que más reduce la frecuencia del corazón en el momento de estrés”, afirma Arteaga. Al seguir este ritmo, el cuerpo interpreta que ya no existe peligro y la respuesta de alerta disminuye.

Abrazar durante 30 segundos para reducir el estrés

El tercer consejo es menos frecuente pero igual de efectivo: abrazar a alguien querido durante veinte o treinta segundos. “El contacto físico sostenido con alguien que aprecias aumenta la oxitocina”, explica Arteaga. No cualquier abrazo sirve: la clave está en que sea largo y sincero, superando el promedio habitual de duración. “El problema es que casi siempre abrazamos mucho menos que veinte segundos”, señala el doctor. Al mantener el abrazo ese tiempo, el cuerpo experimenta un descenso de la tensión muscular, la respiración se ralentiza y el corazón reduce su ritmo.

Abrazar reduce el estrés. (Imagen
Abrazar reduce el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un buen abrazo, muchas personas notan que se sienten más relajadas y tranquilas. La oxitocina no solo disminuye el estrés momentáneo, también promueve una sensación general de bienestar y conexión. Por eso, el especialista recomienda buscar estos momentos de contacto físico consciente, especialmente en días de mayor presión o ansiedad.

La próxima vez que el estrés aparezca, el doctor Rodrigo Arteaga aconseja recordar estas tres acciones sencillas: tararear o cantar, respirar de forma controlada y abrazar por más de veinte segundos. Cada una aporta una vía directa para que el cuerpo recupere el equilibrio y reduzca la hormona del estrés.

Temas Relacionados

Redes SocialesMédicosCiencia EspañaTrucosVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer con una enfermedad rara da a luz en el Hospital La Fe de Valencia: su cuerpo no puede obtener energía para el parto

Es el segundo caso de maternidad en España en una paciente con déficit de CPT2 por episodios de estrés

Una mujer con una enfermedad

Bizcocho de yogur: la receta más fácil para bordar este clásico de la repostería casera

Este sencillo bizcocho es un postre esponjoso y tierno, elaborado mezclando yogur, huevos, azúcar, harina, aceite y levadura

Bizcocho de yogur: la receta

María Sanz, veterinaria: “Estas son las razas de perros más predispuestas a enfermedades cardíacas”

La experta, conocida como María Vetican, señala las razas más propensas a sufrir estas patologías

María Sanz, veterinaria: “Estas son

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 3 marzo

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

El polémico video de la influencer Marta Carreido sobre las vacunas: “Los riesgos pueden ser 0,000001%, pero nunca sabes si te van a tocar”

La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores que no está “a favor del todo de las vacunas”

El polémico video de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez niega la nacionalidad

Un juez niega la nacionalidad española a un saharaui porque sus padres, nacidos durante la etapa de dominio español, no son considerados españoles de origen

La encrucijada de Rota y Morón: el rechazo a participar en los ataques de EEUU a Irán frente a su relevancia estratégica y el trabajo de 1.000 españoles

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

ECONOMÍA

La afiliación bate récords pese

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita