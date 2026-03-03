España

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Las contrataciones en educación y hostelería impulsan hasta los 21,6 ocupados las listas de la Seguridad Social, mientras las dificultades del empleo joven lastran el mercado laboral

Fotografía de archivo donde se observa a trabajadores de la construcción. (EFE/ADAM DAVIS)

Un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social ha marcado el cierre de febrero, con 21.670.636 personas cotizando, la cifra más alta registrada en un mes de febrero desde que existen datos. Este repunte ha estado impulsado principalmente por los sectores de educación y hostelería, que aportaron más de 52.000 nuevos empleos, pero contrasta con otro hito: febrero sumó 3.584 personas más a las listas de desempleo, el mayor aumento en este mes desde 2021.

La subida del paro se ha concentrado sobre todo en el sector servicios y en el grupo de quienes no habían tenido empleo previamente, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral. El Ministerio de Trabajo y Economía Social puntualiza que, pese a este ascenso, el total de desempleados (2.442.646) es el más bajo para un febrero en los últimos 18 años.

La afiliación a la Seguridad Social, por su parte, registra en febrero un incremento medio de 97.004 cotizantes respecto a enero, lo que supone una subida del 0,4%. Esta evolución sitúa el repunte de este año como el tercero más elevado en un mes de febrero desde 2007, solo superado por los datos de 2023 y de los años previos a la crisis financiera.

Menos temporalidad y más empleo femenino

Pese al repunte mensual del 0,1% en los parados, el número total de personas desempleadas continúa por debajo de los registros históricos de los últimos años, lo que sugiere una recuperación del mercado laboral, aunque con matices. El incremento de afiliados a la Seguridad Social, por su parte, refuerza la idea de que la economía mantiene su capacidad de generación de empleo, al menos en algunos sectores.

En el conjunto de los últimos doce meses, el número de cotizados creció un 2,2% hasta los 474.482, mientras que el paro descendió en 150.803 personas, lo que supone una bajada del 5,8%.

La contratación indefinida, por otro lado, sigue ganando peso: el 44,1% de los contratos firmados en febrero fueron fijos, reforzando la calidad del empleo. La tasa de temporalidad bajó al 11,5%, lejos del 29,5% de hace siete años. La afiliación femenina continúa en máximos, con 10,26 millones de mujeres trabajando y una brecha de género que sigue reduciéndose. Las trabajadoras menores de 30 y mayores de 64 años lideran el crecimiento, y las bases de cotización femeninas han subido un 25,9% desde 2019.

Cataluña, Baleares y Madrid lideran en contratación

Durante febrero, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 15 comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza al sumar 23.564 nuevos ocupados. Baleares y Madrid también destacaron, con incrementos de 13.539 y 12.806 trabajadores respectivamente.

Solo Castilla-La Mancha y Extremadura experimentaron descensos mensuales en el empleo, al perder 1.657 y 775 afiliados medios, lo que supone una caída del 0,2% en ambas regiones.

En paralelo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó que a finales de febrero había 11.298 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.710 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 7.808 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 780 en el Mecanismo RED dirigido al sector de automoción.

