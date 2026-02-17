España

La Guía Repsol llega de nuevo a Andorra y elige los mejores restaurantes donde comer en el pequeño país vecino

El pasado 16 de febrero, la guía entregó sus Soles Repsol, un galardón que recayó en un total de 69 nuevos restaurantes repartidos por todo el territorio español y también andorrano

Una vista aérea de Andorra
Una vista aérea de Andorra la Vella (Adobe Stock)

Una década después, la Guía Repsol vuelve a entregar sus premios gastronómicos en Andorra. Tras regresar en 2025 a Portugal, la guía devuelve la atención también a nuestro microestado contiguo, una breve extensión de nieve y montañas que ha cambiado mucho en los últimos lustros. Tiempo en el que los restaurantes y chefs de la zona han podido crecer, desarrollar una personalidad propia y encontrar, dentro de la creatividad y de la innovación, la manera de reivindicar la cocina tradicional andorrana.

Con el anuncio de la edición de la Guía Repsol 2026, el pequeño país vecino consolida ya su propio hueco en la Guía Repsol, y lo hace con Un Sol y 7 Restaurantes Guía Repsol, es decir, recomendaciones que no alcanzan la categoría del Sol, pero que bien merecen una visita para disfrutar de su buena cocina.

En la categoría de Un Sol, Repsol ha premiado al andorrano restaurante Ibaya, uno de los espacios gastronómicos del lujoso Sport Hotel Hermitage. Este restaurante, tutelado por el chef Francis Paniego, todo un referente de la cocina española al frente de El Portal de Echaurren, en Ezcaray, se ha convertido en uno de los grandes referentes de alta cocina andorrana, con una propuesta basada en la gastronomía local observada desde el punto de vista de la creatividad.

La propuesta se consolida sobre dos menús degustación: el menú ‘Un paseo por Andorra’ (190 €), que pone de relieve la gastronomía andorrana y sus sabores con productos como el potro, la trucha, embutidos típicos y elaboraciones como el Trinxat; y el menú ‘Un paseo por el Valle de Inclés’ (165 €), una propuesta algo más breve que hace homenaje al valle en el que Ibaya se encuentra. Todo con materia prima de productores locales y con el sello del chef Jordi Grau, brazo ejecutor de las ideas de Paniego.

Chef Jordi Grau, del restaurante
Chef Jordi Grau, del restaurante Ibaya (Cedida)

Entre las elaboraciones que la propia guía resalta de sus menús encontramos recetas como la trucha a la andorrana como un Shabu-shabu, el Pichón a la catalana, la Croqueta de pichón a la catalana o el Postre de fiesta mayor, una coca de anís y piñones.

Dónde comer en Andorra, según la Guía Repsol

En los poco más de 460 kilómetros cuadrados en los que se extiende este microestado se acumula mucha y muy buena gastronomía, reflejada en restaurantes para todos los gustos y bolsillos. En cuanto a las siete nuevas recomendaciones de la guía en el país pirenaico, coinciden en la defensa de una alta cocina arraigada al territorio, algunas propuestas novedosas y otros antiguos establecimientos llenos de historia.

Son algunos como el restaurante Beç, en la exclusiva zona del Clot d’Emprivat, cerca del eje comercial Vivand, en Escaldes-Engordany, que combina tradición andorrana y creatividad contemporánea en un solo espacio. También se premian reinterpretaciones de la cocina de alta montaña con nombres como Can Manel by Carlos Flynn, un restaurante que brilla a base de técnica y visión contemporánea.

Uno de los platos del
Uno de los platos del restaurante El Celler d’en Toni (Web del restaurante)

En esta categoría de recomendados entra también El Celler d’en Toni, un restaurante emblemático de Andorra con más de medio siglo de historia que también cocina tradición. Le acompaña Diamant, un interesante espacio gastronómico que cocina bajo la supervisión de Nandu Jubany (Can Jubany, 3 Soles Guía Repsol) y que propone una cocina de puro producto.

La lista la completan otros tres restaurantes de esencia andorrana: Eric Marty, un pequeño restaurante gastronómico que apuesta por la cocina mediterránea con toques franceses; Jou La Borda, un local de cocina de producto y buena bodega que conquista por sus espectaculares vistas; y Koy, donde el chef Hideki Matsuhisa (Koy Shunka de Barcelona, 2 Soles Guía Repsol) apuesta por una singular degustación de la auténtica cocina japonesa.

