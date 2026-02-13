España

Juan Natex, experto en sueño: “Si duermes 7 u 8 horas y te levantas cansado, puede ser que estés cometiendo este error sin darte cuenta”

La forma en que el cuerpo se posiciona durante la noche influye directamente en la calidad del descanso y el bienestar al despertar

Guardar
Juan Natex, experto en sueño,
Juan Natex, experto en sueño, habla sobre descansar mal (TikTok / @nattex.juan)

El cansancio al despertar afecta a millones de personas, incluso a quienes cumplen con las horas de sueño recomendadas. Aunque la mayoría asocia el descanso reparador solo con la cantidad de tiempo en la cama, investigaciones recientes y la experiencia de especialistas ponen el foco en otro aspecto fundamental: la manera en que el cuerpo se acomoda durante la noche puede ser determinante para la sensación de bienestar al día siguiente.

Las consecuencias de una postura inadecuada suelen pasar desapercibidas hasta que los efectos se acumulan, entrando en una rutina de fatiga persistente. Aunque muchas personas creen que descansar siete u ocho horas garantiza sentirse renovado, el experto en sueño Juan Natex advierte sobre un error frecuente: “Si duermes siete u ocho horas todos los días y aún así te levantas cansado, puede que estés cometiendo un error bastante común sin darte cuenta”.

Para Natex, la postura durante la noche puede marcar la diferencia entre un descanso efectivo y una sensación persistente de agotamiento. La postura al dormir no suele recibir la misma atención que otros hábitos relacionados con la salud. Sin embargo, pequeñas variaciones pueden tener un impacto acumulativo en el bienestar físico y mental.

Posturas que perjudican el descanso

Alejándose de los motivos más evidentes, el especialista señala que dormir boca abajo, práctica percibida como confortable por muchos, en realidad perjudica el bienestar matutino: “Mucha gente duerme boca abajo pensando que es cómodo, pero esta postura obliga a girar el cuello toda la noche y suele generar tensión en la columna”. El cuerpo, sometido a un giro constante, experimenta una carga innecesaria en músculos y articulaciones, lo que se traduce en una recuperación incompleta y sensación de fatiga.

Mujer con problemas de sueño(iStock)
Mujer con problemas de sueño(iStock)

Otro hábito extendido, pero poco conocido por sus efectos, consiste en dormir de lado con el brazo bajo la almohada. “No suele causar una lesión grave, pero sí puede generar presión en los nervios, hormigueo y despertares que empeoran el descanso”, indica el experto. Aunque parezca inofensivo, este gesto puede interrumpir los ciclos de sueño profundo, afectando la capacidad del organismo para repararse durante la noche y provocando despertares frecuentes.

Dormir de lado sin alinear correctamente las piernas es una de las posturas más ignoradas. Natex alerta que esto impacta directamente en la calidad del sueño: “Eso hace que la cadera rote, la zona lumbar tenga que compensar y el descanso deja de ser realmente profundo”.

Efectos de dormir mal posicionado

A lo largo de los años, los pequeños desajustes posturales pueden transformarse en molestias crónicas, que muchas veces pasan inadvertidas pero condicionan el bienestar diario y la energía disponible para afrontar las actividades cotidianas.

Para quienes suelen despertar sin dolor pero con molestias sutiles, el especialista aclara: “A veces no despiertas con dolor, pero sí con una sensación de cansancio o rigidez que hace que no descanses bien”. Estas sensaciones, lejos de ser anecdóticas, pueden ser la primera señal de que el descanso no está siendo todo lo reparador que debería, afectando incluso el estado de ánimo y el rendimiento diurno.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Resumiendo el origen de estos problemas, el investigador destaca: “No es una mala noche lo que arruina tu descanso. Son las malas posturas repetidas durante siete u ocho horas durante todas las noches”. Para lograr una recuperación real, Natex insiste en la base de un descanso eficaz: “Para dormir bien, son imprescindibles dos cosas: una buena postura y un buen equipo de descanso”.

Temas Relacionados

DormirSueñoTrastornos del SueñRedes SocialesTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se salta el protocolo en el Palacio de la Zarzuela: su cariñoso gesto con Claudia Tecglen

El emotivo encuentro de la esposa de Felipe VI con la galardonada con el Premio Princesa de Girona 2022 ha demostrado la estrecha relación que ambas mantienen

La reina Letizia se salta

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 13 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados

El sistema que está ganando terreno en las cocinas por encima de la vitrocerámica o la inducción

La alternativa es mucho más eficiente, rápida y además reduce el riesgo de accidentes o quemaduras

El sistema que está ganando

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Kitai, The Quinquis, Izan Llunas o Dani J abrirán la gala

Entre los finalistas que optan al trofeo de la sirenita el próximo sábado 14 de febrero se encuentran Mayo, Asha, Izan Llunas o Miranda! y Bailamamá, entre otros

Orden de actuación de la

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio físico es un arma muy potente para prevenir el cáncer”

El especialista destaca cómo la actividad física regular mejora la respuesta inmune y la tolerancia a los tratamientos oncológicos

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa