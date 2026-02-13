Juan Natex, experto en sueño: “Si duermes 7 u 8 horas y te levantas cansado, puede ser que estés cometiendo este error sin darte cuenta”

Juan Natex, experto en sueño, habla sobre descansar mal (TikTok / @nattex.juan)

El cansancio al despertar afecta a millones de personas, incluso a quienes cumplen con las horas de sueño recomendadas. Aunque la mayoría asocia el descanso reparador solo con la cantidad de tiempo en la cama, investigaciones recientes y la experiencia de especialistas ponen el foco en otro aspecto fundamental: la manera en que el cuerpo se acomoda durante la noche puede ser determinante para la sensación de bienestar al día siguiente.

Las consecuencias de una postura inadecuada suelen pasar desapercibidas hasta que los efectos se acumulan, entrando en una rutina de fatiga persistente. Aunque muchas personas creen que descansar siete u ocho horas garantiza sentirse renovado, el experto en sueño Juan Natex advierte sobre un error frecuente: “Si duermes siete u ocho horas todos los días y aún así te levantas cansado, puede que estés cometiendo un error bastante común sin darte cuenta”.

Para Natex, la postura durante la noche puede marcar la diferencia entre un descanso efectivo y una sensación persistente de agotamiento. La postura al dormir no suele recibir la misma atención que otros hábitos relacionados con la salud. Sin embargo, pequeñas variaciones pueden tener un impacto acumulativo en el bienestar físico y mental.

Posturas que perjudican el descanso

Alejándose de los motivos más evidentes, el especialista señala que dormir boca abajo, práctica percibida como confortable por muchos, en realidad perjudica el bienestar matutino: “Mucha gente duerme boca abajo pensando que es cómodo, pero esta postura obliga a girar el cuello toda la noche y suele generar tensión en la columna”. El cuerpo, sometido a un giro constante, experimenta una carga innecesaria en músculos y articulaciones, lo que se traduce en una recuperación incompleta y sensación de fatiga.

Otro hábito extendido, pero poco conocido por sus efectos, consiste en dormir de lado con el brazo bajo la almohada. “No suele causar una lesión grave, pero sí puede generar presión en los nervios, hormigueo y despertares que empeoran el descanso”, indica el experto. Aunque parezca inofensivo, este gesto puede interrumpir los ciclos de sueño profundo, afectando la capacidad del organismo para repararse durante la noche y provocando despertares frecuentes.

Dormir de lado sin alinear correctamente las piernas es una de las posturas más ignoradas. Natex alerta que esto impacta directamente en la calidad del sueño: “Eso hace que la cadera rote, la zona lumbar tenga que compensar y el descanso deja de ser realmente profundo”.

Efectos de dormir mal posicionado

A lo largo de los años, los pequeños desajustes posturales pueden transformarse en molestias crónicas, que muchas veces pasan inadvertidas pero condicionan el bienestar diario y la energía disponible para afrontar las actividades cotidianas.

Para quienes suelen despertar sin dolor pero con molestias sutiles, el especialista aclara: “A veces no despiertas con dolor, pero sí con una sensación de cansancio o rigidez que hace que no descanses bien”. Estas sensaciones, lejos de ser anecdóticas, pueden ser la primera señal de que el descanso no está siendo todo lo reparador que debería, afectando incluso el estado de ánimo y el rendimiento diurno.

Resumiendo el origen de estos problemas, el investigador destaca: “No es una mala noche lo que arruina tu descanso. Son las malas posturas repetidas durante siete u ocho horas durante todas las noches”. Para lograr una recuperación real, Natex insiste en la base de un descanso eficaz: “Para dormir bien, son imprescindibles dos cosas: una buena postura y un buen equipo de descanso”.