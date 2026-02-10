El mejor torrezno de Madrid se sirve en un bar de ‘alma taurina’ abierto desde 1952 en Ventas: media ración cuesta 9,50 €

Los torreznos de la taberna La Tienta, en Ventas (Instagram / @latientataberna)

Degustar unos buenos torreznos, crujientes, sabrosos, equilibrados y en su punto de grasa, es posible fuera de Soria. Bien lo saben los madrileños, que cuentan con infinidad de propuestas gastronómicas en las que esta tira de tocino es casi una tradición. Aunque cada uno tendrá sus favoritos, ya sabemos cuál es el mejor torrezno de todos ellos, una receta madrileña que ha triunfado entre sus pares y que representará a la Comunidad de Madrid en el próximo concurso nacional celebrado anualmente en El Burgo de Osma.

La ganadora ha sido la taberna La Tienta, un emblemático local situado en el barrio de Ventas (calle Alejandro González, 7) que se ha impuesto a otros ocho restaurantes madrileños gracias a unos torreznos sabrosos, con el magro jugoso y una irresistible corteza crujiente. Así, este establecimiento con alma taurina y carta de corte tradicional consigue el acceso directo a la final nacional del concurso “El Mejor Torrezno del Mundo”, que se celebrará el próximo 8 de marzo reuniendo a propuestas de toda España.

El premio lo ha otorgado un jurado especializado formado por expertos y gastrónomos, a través de una cata a ciegas que ha valorado aspectos como el crujiente y el sonido de la corteza, el sabor y la jugosidad del magro y la presentación del producto. Todas estas virtudes las reunía la propuesta de este local con solera, a escasos metros de la plaza de toros de Las Ventas y abierto desde 1952, que se enfrentaba por primera vez a esta popular competición.

Taberna La Tienta, en Ventas (Cedida)

El concurso, celebrado en el escenario de la Casa de Cantabria, ha situado como segundo clasificado a El Quillo, de Getafe, que queda en reserva para sustituir al representante madrileño en caso de contingencia. Otros participantes en la fase de Madrid han sido Fresno, Antonio, El Tentadero, Casa Toro, taberna La Catapa y La Labranza (Getafe).

“Taberna de ADN taurino con zona de barra y restaurante. Chacinas, raciones y buenas carnes a la parrilla en los alrededores de Las Ventas desde 1952″. Con esta escueta pero certera descripción habla la Guía Repsol de La Tienta, una entidad que en 2024 le concedía uno de sus ‘Soletes con solera’, premiando la historia y tradición de esta castiza taberna madrileña.

Este enclave en la esquina de Alejandro González con Alcalá es desde hace décadas un punto de reunión habitual de aficionados a los toros y al flamenco, aunque también para otros tipos de público que acuden allí para probar sus especialidades. Acompañando a cañas, vinos y vermuts, se sirven tapas como las mollejitas de cordero, patatas bravas, huevos rotos con jamón, croquetas caseras, tomate de la huerta, ensaladilla rusa, calamares fritos, oreja al ajillo...

Carne a la brasa de La Tienta (Cedida)

Sin dejar de lado productos ibéricos y quesos de calidad, ni por supuesto sus carnes a la brasa, uno de los grandes atractivos en esta taberna: entrecot o chuletón a la parrilla, chuletillas de churra a la brasa, solomillo de ternera, presa de ibérico... En el caso de su bocado carnívoro ganador, el precio de la media ración de torreznos en La Tienta es de 9,50 euros, mientras que la ración completa asciende a 16 euros.