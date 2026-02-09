El 9 de febrero es el Día de la Pizza: estas son las recetas más originales de Madrid para celebrarlo

La pizza con chorizo chino de Sichuan ahumado y aceite picante de Fratelli Figurato y Biáng Biáng Bar. (Cedida)

El 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza, uno de los platos más extendidos y reconocibles de la gastronomía italiana. Para celebrarlo, nos despojamos de los límites que marca la tradición napolitana para adentrarnos en un mundo de innovaciones, fusiones y atrevimientos. Madrid está lleno de todos ellos, restaurantes que reinventan la pizza en sus propios términos.

Fusiones asiáticas, más ‘in’ que nunca

Fratelli Figurato, la pizzería madrileña calificada como una de las mejores de Europa, ha colaborado con el restaurante Biáng Biáng Bar para crear una pizza de fusión italo-china que estará disponible solo durante una semana. La creación versiona la clásica Diavola de León, una de las best sellers de la carta de los hermanos Figurato, pero esta vez con chorizo chino de Sichuan ahumado, fior di latte, tomates “pelati” San Marzano, láminas de grana padano, AOVE, albahaca y chili oil. Una combinación explosiva que está disponible por tiempo limitado.

La pizza de Biáng Biáng y Fratelli Figurato. (Cedida)

Dirección: C. Alonso Cano, 37 / C. Larra, 13 / Avda. de Filipinas, 14

Precio: 16,90 €

También la fusión japonesa ha llegado a esta receta tradicional napolitana. Dentro del mismísimo Bernabéu se encuentra KŌ by 99 Sushi Bar, un restaurante de esencia japonesa que ha querido sumarse a celebrar esta especial fecha con su propia interpretación de este clásico italiano. Hecha sobre una fina tortilla de trigo, esta versión de la pizza lleva una base de salsa tare con un carpaccio de ventresca de atún, alioli de anchoa, salsa de jalapeño, polvo de aceituna Kalamata, emulsión de tomate y brotes, y se culmina en mesa con trufa rallada al momento. Una mezcla de sabores única que puede probarse en uno de los restaurantes más futboleros de la capital.

La pizza okonomiyaki de KŌ by 99 Sushi Bar. (Cedida)

Dirección: C. del Padre Damián, 3, Puerta 39

Precio: 33 €

La pissaladière francesa

Francia cuenta con su propia pizza, la pissaladière, la interpretación provenzal de la pizza italiana. Se llama así por la pissala, una pasta hecha con anchoas que tradicionalmente se utiliza para cubrir la crujiente masa con la que se prepara. En el restaurante Lafayette la preparan casera y es parte de su delicioso brunch dominical. La de este local de cocina francesa es una versión clásica; la masa, casera, incorpora aceite de oliva y ofrece una textura parecida a la de las cocas valencianas. Sobre ella, la célebre tapenade, a base de cebolla caramelizada, anchoas y aceitunas negras, en este caso de kalamatas griegas, con toques dulces y amargos.

La pissaladière de Brasserie Lafayette. (Cedida)

Dirección: C. de Recaredo, 2

Precio: 47,50 € el menú completo de brunch

Veganas y de masa madre

Con motivo de este día internacional, el restaurante Superchulo, cadena famosa por sus propuestas de cocina healthy, presenta una receta que convierte este clásico universal a través de ingredientes naturales y ecológicos. Se trata de la pizza Garden, una opción con masa madre y base verde al pesto que incorpora verduras asadas, burratina y aguacate, dando lugar a una combinación equilibrada, ligera y muy alineada con el espíritu que define a este restaurante desde sus inicios. Cuenta, también, con una versión apta para dietas veganas.

Pizza Garden, de Superchulo. (Cedida)

Dirección: C. Virgen de los Peligros, 10 / C. Fuencarral, 74

Precio: 16,50 €

Siguiendo en la línea de las opciones veganas, nos acercamos a Pizzi Dixie, uno de los primeros italianos veganos que abrió sus puertas en la capital. Su carta incluye desde entrantes hasta pastas y, por supuesto, también pizzas, elaboradas al 100% con ingredientes de origen vegetal. Su elaboración sigue la tradición napolitana, con masas artesanales de alta hidratación y larga fermentación, lo que las hace más ligeras, digestivas y llenas de sabor. En cuanto a los ingredientes, desde mozzarela artesanal plant based hasta pepperoni y mortadela veganos.

Pizza vegana de Pixi Dixie. (Web del restaurante)

Dirección: C. de San Vicente Ferrer 16

Precio: desde 13,70 hasta 16,70 €

Italianas, pero no las de siempre

Madrid recibió hace solo unos meses al restaurante Origine, una apuesta tradicional italiana firmada por el chef Salvatore Romano que traía bajo el brazo una nueva manera de entender la pizza. En su carta podemos encontrar el padellino, una pizza a la sartén típica del norte de Italia aún desconocida para muchos. Su elaboración es muy similar a la de la pizza tradicional; su masa es, por dentro, como la de una focaccia, con un sabor marcado por un toque de aceite de oliva, notas de cereal y la profundidad y aroma obtenidos gracias a su largo proceso de fermentación. Sobre esta masa aparecen ingredientes como anchoas, jamón ibérico o vegetales de temporada.

Padellino del restaurante Origine. (Cedida)

Dirección: C. de Rafael Calvo, 36

Precio: entre 21 y 30 €

Sabor argentino en Madrid

También los argentinos tienen su propia manera de comer la pizza, y en Quilombo Pizza lo consiguen representar de maravilla. Son las fugazzettas, pizzas grandes, que comer en compañía, con una masa mucho más gruesa que la clásica napolitana y con una cantidad generosa de queso mozzarella muy fundente que las hace irresistibles. En Quilombo, hacen todas sus combinaciones sin carne, con mezclas como Portobello con yema de huevo, trufa y parmesano o cebolla dulce con ají molido y orégano.

Pizza de Quilombo Pizza. (Instagram/@quilombopizza)

Dirección: C. del Amparo, 81

Precio: entre 21 y 30 € (para dos personas)