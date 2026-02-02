España

Guiso de patatas y alubias: una receta fácil, saludable y muy económica para sobrevivir a los días fríos

Para este potaje casero, podemos utilizar tanto alubias blancas como pintas

Guiso de alubias y patatas
Guiso de alubias y patatas

Cálido, reconfortante, barato y muy fácil de preparar. El guiso de alubias y patata lo tiene todo para convertirse en un nuevo básico de tu recetario, un plato humilde y tradicional, perfecto para los días fríos y que requiere únicamente de dos ingredientes principales.

Aunque podemos añadirle jamón o chorizo, nosotros hoy proponemos una versión ‘viuda’, es decir, sin ningún producto de origen animal. Razón de más para dar valor a esta sencilla elaboración, que servirá también para dietas veganas y vegetarianas. La cebolla, el laurel, los dientes de ajo y, sobre todo, el pimentón dulce, darán a este guiso todo su sabor, mientras que el almidón de las patatas le dará ese delicioso espesor que convierte cualquier guiso en un manjar.

Receta de guiso viudo de alubias con patatas

Este plato consiste en un guiso donde las alubias (blancas o rojas) y las patatas se cuecen lentamente con verduras y especias. La técnica principal es la cocción a fuego bajo, permitiendo que el almidón de la patata y de la legumbre espese el caldo y concentre los sabores.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas 20 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 2 horas

Ingredientes

  • 400 g de alubias secas (blancas o rojas)
  • 4 patatas medianas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal al gusto
  • Agua (la suficiente para cubrir y cocer)

Cómo hacer guiso viudo de alubias con patatas, paso a paso

  1. Pon las alubias a remojo la noche anterior en abundante agua fría.
  2. Escurre y enjuaga las alubias. Ponlas en una olla grande y cúbrelas con agua fría.
  3. Añade la cebolla pelada y picada, los dientes de ajo enteros, la hoja de laurel y un chorro de aceite de oliva.
  4. Lleva a ebullición y, cuando hierva, quita la espuma que se forme en la superficie.
  5. Baja el fuego y cocina a fuego lento durante 1 hora. Si hace falta, añade agua caliente para mantener el nivel.
  6. Pela y trocea las patatas en trozos grandes y añádelas al guiso.
  7. Sala al gusto y agrega el pimentón dulce, removiendo para integrar bien.
  8. Continúa la cocción suave 1 hora más hasta que alubias y patatas estén muy tiernas. El caldo debe estar ligeramente espeso. Si el caldo queda demasiado claro, machaca algunas alubias y patatas en un cuenco y devuelve la pasta al guiso para espesarlo.
  9. Prueba de sal y rectifica si es necesario. Deja reposar 10 minutos antes de servir para que el guiso asiente su sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Proteínas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 55 g
  • Grasas: 5 g
  • Fibra: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva 3 días en nevera en recipiente hermético. Admite congelación hasta 2 meses, aunque la patata puede perder algo de textura.

