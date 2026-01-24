España

Rebeca Loos, exniñera de los Beckham, respalda a Brooklyn: “Ha sido muy valiente y sabe que pueden ir a por él”

La exasistente revela el control que ejercen David y Victoria sobre su entorno y la presión familiar que enfrenta su hijo mayor

La controversia que rodea a la familia Beckham ha cobrado una nueva dimensión después de que Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, haya hecho pública su ruptura con sus padres por medio de un comunicado en el que detalla su distanciamiento.

En este contexto, Rebeca Loos, antigua asistente personal y niñera de la familia durante su etapa en Madrid, ha intervenido en el programa De viernes para respaldar al joven y arrojar luz sobre la dinámica familiar. Loos ha declarado en el espacio de Telecinco que Brooklyn Beckham “ha sido muy valiente” al exponer su relato, mostrando su apoyo al posicionamiento público del hijo mayor de los Beckham.

Según ha explicado, Brooklyn ha elegido “contar su verdad y vivir en libertad”, calificando su testimonio como “muy humano”. La exasistente ha reconocido que el joven es plenamente consciente de a quién se enfrenta, señalando que David y Victoria “son muy poderosos” y “sabe que pueden ir a por él”.

El conflicto familiar por el control y los contratos

Al analizar el trasfondo del enfrentamiento, Loos ha resaltado un aspecto desconocido de la vida privada del matrimonio Beckham: la centralidad de la imagen pública y el control en torno a los miembros de su entorno, especialmente mediante la utilización de contratos de confidencialidad.

En su conversación para Telecinco, Loos ha confesado: “Soy de las muy pocas personas que ha trabajado para ellos que no he firmado ese contrato tan estricto que le dan a todo el mundo. Por eso nunca han podido venir a por mí legalmente y por eso yo tengo una voz y puedo hablar”. Ha apuntado además que, aunque inicialmente no se le solicitó, la familia acabó presionándola para firmar, reconociendo que intentaron que todos los empleados accedieran a estos acuerdos.

La figura mediática de los padres constituye, a juicio de Loos, el eje central de su preocupación: “Ellos son una marca y es lo único que les preocupa”, ha afirmado en su intervención, añadiendo el matiz de que los hijos no pueden vivir subordinados a cumplir las expectativas familiares. Según ha explicado, para los Beckham es difícil asumir la independencia de su hijo, a quien perciben con “amor, pero con control”.

Loos ha expresado: “A lo mejor su hijo ha escogido una esposa que ellos no quieren, pero los hijos no están aquí para cumplir los sueños de los padres”. Ante la petición, previa a la boda de Brooklyn con la actriz Nicola Peltz, de firmar un contrato de renuncia a derechos familiares, Loos ha considerado comprensible la reacción del joven y ha justificado que los hijos busquen vivir su propia vida.

Diferencias familiares y percepción pública

La exasistente ha evitado atribuir la totalidad de la culpa a uno solo de los progenitores y ha insistido en la complejidad de las dinámicas internas. Ha recordado también que el comunicado de Brooklyn apunta tanto a David como a Victoria, señalando que las redes sociales han focalizado la responsabilidad en su madre o en su esposa Nicola, pero que las críticas incluyen a ambos padres.

Respecto a la vida doméstica durante el tiempo que trabajó para los Beckham, Loos ha destacado que apenas los veía juntos y que los niños pasaban mucho tiempo con la abuela Sandra, madre de David. Brooklyn habría querido sentar a Sandra en su mesa nupcial como muestra de ese vínculo. La presencia de la abuela como cuidadora principal se habría debido, según Loos, a las prolongadas ausencias de los padres por motivos profesionales.

David Beckham recibió la orden de Caballero por el Rey Carlos III

En su intervención, Loos ha rechazado profundizar en el supuesto romance que mantuvo con David Beckham y ha descartado incidir en detalles escabrosos del pasado matrimonial. “No estamos aquí para echar leña al fuego”, ha sentenciado. Ha señalado además que no corresponde juzgar a una madre o un padre y que apenas llegaba a conocer a los Beckham en el ámbito íntimo, reiterando que lo relatado por Brooklyn no es más que “una miga de esta gran historia”.

